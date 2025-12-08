8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अशोकनगर

सोशल मीडिया पर फूटा विधायक का गुस्सा, लिखा-अधिकारी नहीं उठाते फोन….

MP News: एमपी के 20 गांव महीनों से पानी संकट से जूझ रहे हैं। विधायक हरिबाबू राय ने सोशल मीडिया पर अधिकारियों की लापरवाही उजागर की।

2 min read
Google source verification

अशोकनगर

image

Akash Dewani

Dec 08, 2025

water crisis ashoknagar mla haribabu rai angry facebook post phe mp news

mla haribabu rai angry facebook post on water crisis in ashoknagar (फोटो- हरिबाबू राय ऑफिसियल फेसबुक हैंडल)

MLA Haribabu Rai angry facebook post:अशोकनगर जिले में आमजन की सार्वजनिक समस्याओं पर जिम्मेदारों की अनदेखी से परेशान विधायक की बेबसी छलक आई। जिन्हें अपनी बात कहने के लिए सोशल मीडिया पर सहारा लेना पड़ा और कहा कि 20 गांवों में महीनों से लोग पेयजल के लिए परेशान है, लेकिन अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे है। (mp news)

20 गांव प्यासे, अधिकारी नहीं उठा रहे फोन- विधायक

कांग्रेस विधायक हरिबाबु राय (Congress MLA Haribabu Rai) ने सोशल मीडिया पर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था समस्या का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस विधायक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि पीएचई अधिकारी ध्यान दें, विधानसभा क्षेत्र अशोकनगर के ग्राम बांसाखेडी, खेजरा अटारी, खैराभान, गरेठा अहिरवार कॉलोनी, आंबरी अहिरवार कॉलोनी, करख्या गांव में नल-जल और ऐसे 20 गांवों की पेयजल व्यवस्था पर शीघ्र ध्यान दें।

साथ ही विधायक ने लिखा कि कई महीनों से यहां जनता परेशान है लेकिन अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। इस पोस्ट के माध्यम से विधायक ने विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी पर अपनी बेबसी जाहिर की है और सोशल मीडिया के माध्यम से विभाग को सूचना दी है।

सर्दी के मौसम में भी गांवों में पेयजल की परेशानी

इस मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि यदि हैंडपंप खराब हो जाता है या फिर सरकारी ट्यूबवेल का विद्युत पंप खराब हो जाता है. तो लंबे समय तक सुधार का इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो महीनों तक हैंडपंप या विद्युत पंप पंप खराब पड़े रहते हैं। कई बार पीएचई अधिकारी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बता देते हैं तो ग्राम पंचायत पीएवई द्वारा सुधार कनाने की बात कहती है। इससे सर्दी के मौसम में भी पेयजल के लिए परेशान होना पड़ता है।

विधायक के नहीं उठते फोन, तो आम जन का क्या हाल?

कांग्रेस विधायक द्वारा सोशल मीडिया पर की गई यह पोस्ट जिलेभर में चर्चा बनी हुई है। लोगों का सवाल है कि जब विधायक जैसे चुने हुए संवैधानिश जनप्रतिनिधि के भी अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। डा रहे हैं. तो फिर आम आपनी की शिकायतों की क्या स्थिति रहती होगी। क्योंकि विधायक को पीएचई विभाग तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। (mp news)

पीएचई कर रहा लापरवाही- हरिबाबू राय

हैंडपंप खराब पड़े हैं, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, जनता परेशान हैं। पीएचई की इतनी लापरवाही है कि कभी उठाते हैं तो कभी उताते ही नहीं है। यदि फोन उठा भी लेते हैं तो काम नहीं करते हैं। पेयजल जैसी समस्या पर तो तुरंत सुधार कराना चाहिए, लेकिग जनता परेशान होती रहती है। इसलिए सोशल मीडिया पर लिखा है। - हरिबाबू राय, विधायक, अशोकनगर

सुधार कार्य चल रहा है- कार्यपालन यंत्री

ऐसा कुछ भी नहीं है. जहां पर पानी की समस्या है। वहां पर हैंडपंप सुधारने के कार्य किए जा रहे हैं। विधायकजी से फोन पर सतत संपर्क में रहते हैं। उनसे चर्चा होती है। जो उन्होंने गांव बताए हैं, वहां पर सुधार के कार्य चल रहे हैं। -अमर वाहिया, कार्यपालन यंत्री, पीएचई

ये भी पढ़ें

अब दो दिन यहां से चलेगी MP सरकार, लाड़ली बहनों को भी जारी होगी अगली किस्त
छतरपुर
mp cabinet meeting cm khajuraho visit Ladli Behna Yojana 31th installment mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Dec 2025 10:09 am

Published on:

08 Dec 2025 10:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / सोशल मीडिया पर फूटा विधायक का गुस्सा, लिखा-अधिकारी नहीं उठाते फोन….

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘उई अम्मा’ गर्ल Rasha Thadani को भाया MP का ये शहर, कराया धमाकेदार फोटोशूट

rasha thadani photoshoot Srinivas Mangapuram Chanderi shooting mp news
अशोकनगर

‘No work, no pay’ सिस्टम लागू, कर्मचारियों की ‘सैलरी’ के लिए आया फरमान…

(Photo Source- Patrika)
अशोकनगर

पुलिसकर्मी की प्रताड़ना से तंग युवक ने लगाई फांसी! परिवार FIR की मांग पर अड़ा

youth suicide police harassment chanderi protest mp news
अशोकनगर

केंदीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले की गाड़ियां टकराईं, SDOP और तहसीलदार घायल

Jyotiraditya Scindia Convoy
अशोकनगर

SIR: वोटर लिस्ट से कट सकते ’15 हजार’ से ज्यादा नाम, रिपोर्ट में खुलासा

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Social Media)
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.