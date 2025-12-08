सोशल मीडिया पर फूटा विधायक का गुस्सा, लिखा-अधिकारी नहीं उठाते फोन….

mla haribabu rai angry facebook post on water crisis in ashoknagar (फोटो- हरिबाबू राय ऑफिसियल फेसबुक हैंडल)
MLA Haribabu Rai angry facebook post:अशोकनगर जिले में आमजन की सार्वजनिक समस्याओं पर जिम्मेदारों की अनदेखी से परेशान विधायक की बेबसी छलक आई। जिन्हें अपनी बात कहने के लिए सोशल मीडिया पर सहारा लेना पड़ा और कहा कि 20 गांवों में महीनों से लोग पेयजल के लिए परेशान है, लेकिन अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे है। (mp news)
कांग्रेस विधायक हरिबाबु राय (Congress MLA Haribabu Rai) ने सोशल मीडिया पर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था समस्या का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस विधायक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि पीएचई अधिकारी ध्यान दें, विधानसभा क्षेत्र अशोकनगर के ग्राम बांसाखेडी, खेजरा अटारी, खैराभान, गरेठा अहिरवार कॉलोनी, आंबरी अहिरवार कॉलोनी, करख्या गांव में नल-जल और ऐसे 20 गांवों की पेयजल व्यवस्था पर शीघ्र ध्यान दें।
साथ ही विधायक ने लिखा कि कई महीनों से यहां जनता परेशान है लेकिन अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। इस पोस्ट के माध्यम से विधायक ने विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी पर अपनी बेबसी जाहिर की है और सोशल मीडिया के माध्यम से विभाग को सूचना दी है।
इस मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि यदि हैंडपंप खराब हो जाता है या फिर सरकारी ट्यूबवेल का विद्युत पंप खराब हो जाता है. तो लंबे समय तक सुधार का इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो महीनों तक हैंडपंप या विद्युत पंप पंप खराब पड़े रहते हैं। कई बार पीएचई अधिकारी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बता देते हैं तो ग्राम पंचायत पीएवई द्वारा सुधार कनाने की बात कहती है। इससे सर्दी के मौसम में भी पेयजल के लिए परेशान होना पड़ता है।
कांग्रेस विधायक द्वारा सोशल मीडिया पर की गई यह पोस्ट जिलेभर में चर्चा बनी हुई है। लोगों का सवाल है कि जब विधायक जैसे चुने हुए संवैधानिश जनप्रतिनिधि के भी अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। डा रहे हैं. तो फिर आम आपनी की शिकायतों की क्या स्थिति रहती होगी। क्योंकि विधायक को पीएचई विभाग तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। (mp news)
हैंडपंप खराब पड़े हैं, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, जनता परेशान हैं। पीएचई की इतनी लापरवाही है कि कभी उठाते हैं तो कभी उताते ही नहीं है। यदि फोन उठा भी लेते हैं तो काम नहीं करते हैं। पेयजल जैसी समस्या पर तो तुरंत सुधार कराना चाहिए, लेकिग जनता परेशान होती रहती है। इसलिए सोशल मीडिया पर लिखा है। - हरिबाबू राय, विधायक, अशोकनगर
ऐसा कुछ भी नहीं है. जहां पर पानी की समस्या है। वहां पर हैंडपंप सुधारने के कार्य किए जा रहे हैं। विधायकजी से फोन पर सतत संपर्क में रहते हैं। उनसे चर्चा होती है। जो उन्होंने गांव बताए हैं, वहां पर सुधार के कार्य चल रहे हैं। -अमर वाहिया, कार्यपालन यंत्री, पीएचई
