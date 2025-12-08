सोशल मीडिया पर फूटा विधायक का गुस्सा, लिखा-अधिकारी नहीं उठाते फोन….

इस मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि यदि हैंडपंप खराब हो जाता है या फिर सरकारी ट्यूबवेल का विद्युत पंप खराब हो जाता है. तो लंबे समय तक सुधार का इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो महीनों तक हैंडपंप या विद्युत पंप पंप खराब पड़े रहते हैं। कई बार पीएचई अधिकारी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बता देते हैं तो ग्राम पंचायत पीएवई द्वारा सुधार कनाने की बात कहती है। इससे सर्दी के मौसम में भी पेयजल के लिए परेशान होना पड़ता है।