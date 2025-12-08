8 December 2025,

अब दो दिन यहां से चलेगी MP सरकार, लाड़ली बहनों को भी जारी होगी अगली किस्त

Ladli Behna Yojana 31th installment: सीएम मोहन यादव पूरे मंत्रिमंडल के साथ दो दिन यहीं से सरकार चलाएंगे। सीएम 9 दिसंबर को लाड़ली बहना सम्मेलन में उपस्थित यहीं से 1.26 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में दिसंबर की किस्त जारी करेंगे।

Dec 08, 2025

mp cabinet meeting in khajuraho

MP Cabinet Meeting: सीएम डॉ.मोहन यादव 8 और 9 दिसंबर को खजुराहों में पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रवास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल खजुराही से ही सरकार का संचालन करेंगे। दो दिन तक होने वाले इस प्रवास में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, नीतिगत निर्णय और आमजन हित के मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा व्यवस्था के चाकचौबंद इंतजाम किए गए हैं। (mp news)

सुबह 5 बजे जंगल सफारी, फिर कैबिनेट बैठक

खजुराहो प्रवास के दौरान सीएम डॉ. यादव (CM Mohan Yadav) 9 दिसंबर की सुबह 5 बजे पन्ना टाइगर रिजर्व, कुटनी रिसॉर्ट डैम तथा स्नेह फॉल का भ्रमण करेंगे। इसके बाद वे कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। मंत्रिपरिषद के साथ वे आदिवासी संग्रहालय का भ्रमण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, महाराजा छत्र‌साल एवं सुरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्तियों का अनावरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।

वे क्षेत्रीय कार्यक्रमों के जरिए 27,055 लाख रुपए के 9 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और 24,010 लाख रुपए के 20 विकास कार्यों का लोकार्पण करने के साथ ही राजनगर में विकास पर आधारित प्रदर्शनी एवं हितलाभ वितरण करेंगे। सीएम का यह दौरा विकास के नए आयाम तय करने, समीक्षा और योजनाओं को गति देने के लिए महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।

विभागीय समीक्षा से होगी बैठक की शुरुआत

मुख्यमंत्री की अगुवाई में 8 दिसंबर को खाद्य विभाग की समीक्षा से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके अलावा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, एमएसएमई, राजस्व, नगरीय, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, अजा-अजजा कल्याण और खनिज विभाग की भी 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश स्तर के महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इसी दिन सीसीआईपी की बैठक होगी तथा लोक निर्माण एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पिछले दो वर्षों में हुए कार्यों की समीक्षा की जाएगी।

राजनगर में लाड़ली बहना सम्मेलन

सीएम 9 दिसंबर को राजनगर में लाड़ली बहना सम्मेलन में उपस्थित वे यहीं से 1.26 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में दिसंबर की किस्व जारी करेंगे। (Ladli Behna Yojana 31th installment)

प्रशासन अलर्ट मोड पर

मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासनिक अमला सतर्क है। पुलिस, वन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त वल रूट प्लान, सुरक्षा कवरेज और लॉजिस्टिक सपोर्ट सुनिश्चित कर रहे हैं। यह भ्रमण पर्यटन विकास और वन संरक्षण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सफारी मार्गों की मरम्मत, सुरक्षा तैनाती, जिप्सी वाहनों की व्यवस्था और वनक्षेत्र की निगरानी सभी मोर्चों पर टीमें तैयार की गई है।

सीएस ने लिया जायजा

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने रविवार को रामराजा की नगरी ओरछा में विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण की जाएं जिससे ओरछा को विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा सके। उन्होंने ओरछा शहर के आर्थिक, सामाजिक विकास पर इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए। (mp news)

