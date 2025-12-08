अब दो दिन यहां से चलेगी MP सरकार, लाड़ली बहनों को भी जारी होगी अगली किस्त

मुख्यमंत्री की अगुवाई में 8 दिसंबर को खाद्य विभाग की समीक्षा से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके अलावा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, एमएसएमई, राजस्व, नगरीय, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, अजा-अजजा कल्याण और खनिज विभाग की भी 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश स्तर के महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इसी दिन सीसीआईपी की बैठक होगी तथा लोक निर्माण एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पिछले दो वर्षों में हुए कार्यों की समीक्षा की जाएगी।