2043 मीट्रिक टन यूरिया की रैक पहुंची, रविवार को भी होगा वितरण

इसके अलावा शेष खाद निजी विक्रेताओं के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाएगी। रबी सीजन की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि रविवार को भी सभी डबल लॉक केंद्र खुले रहेंगे और यूरिया का वितरण जारी रहेगा। इससे सप्ताहांत में भी किसानों को खाद प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी।कृषि विभाग और संबंधित अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है कि वितरण के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता न हो और किसानों को समय पर आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए।