छतरपुर

2043 मीट्रिक टन यूरिया की रैक पहुंची, रविवार को भी होगा वितरण

किसानों को उर्वरक उपलब्धता से जुड़ी सही, अद्यतन और क्षेत्रवार जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए।

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Dec 07, 2025

fertilizer

यूरिया

छतरपुर. जिले में रबी सीजन के किसानों को यूरिया खाद की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। शुक्रवार देर रात 2043 मीट्रिक टन यूरिया की रैक जिले में पहुंची। यह रैक सीधे सटई रोड स्थित मंडी परिसर के डबल लॉक केंद्र पर उतारकर किसानों के लिए वितरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाद की उपलब्धता हमेशा पर्याप्त मात्रा में बनी रहे और किसी भी किसान को समय पर यूरिया न मिलने जैसी समस्या न आए। इस बार की रैक के साथ ही दो और रैक जल्द ही जिले में पहुंचने वाली हैं, जिससे रबी सीजन के दौरान किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होगी।

विभिन्न डबल लॉक केंद्रों में खाद का वितरण

छतरपुर: 380 मीट्रिक टनबमीठा: 250 मीट्रिक टन

लवकुशनगर: 250 मीट्रिक टनहरपालपुर: 130 मीट्रिक टन

बिजावर: 230 मीट्रिक टनएमपी एग्रो छतरपुर: 90 मीट्रिक टन

बड़ामलहरा: 200 मीट्रिक टन

रविवार को भी सभी डबल लॉक केंद्र खुले रहेंगे

इसके अलावा शेष खाद निजी विक्रेताओं के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाएगी। रबी सीजन की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि रविवार को भी सभी डबल लॉक केंद्र खुले रहेंगे और यूरिया का वितरण जारी रहेगा। इससे सप्ताहांत में भी किसानों को खाद प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी।कृषि विभाग और संबंधित अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है कि वितरण के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता न हो और किसानों को समय पर आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए।

यूरिया उपलब्धता पर कलेक्ट्रेट में मंथन

किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर मिलिंद नागदेवे ने की, जिसमें विभिन्न किसान संगठनों के पदाधिकारी और कृषि विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य एजेंडा यूरिया भंडारण, आपूर्ति व्यवस्था और पारदर्शी उर्वरक वितरण प्रणाली रहा।

बैठक में उप संचालक कृषि, परियोजना संचालक (आत्मा), सहायक संचालक उद्यानिकी तथा उप संचालक पशुचिकित्सा उपस्थित रहे। अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं, संसाधनों, भंडारण क्षमता और वितरण प्रणाली के सुचारु संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं।

अपर कलेक्टर नागदेवे ने निर्देश दिए कि किसानों को उर्वरक उपलब्धता से जुड़ी सही, अद्यतन और क्षेत्रवार जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि सभी भंडारण केंद्रों पर पर्याप्त यूरिया और अन्य उर्वरकों का स्टॉक सुनिश्चित किया जाए, ताकि आपूर्ति में किसी तरह की बाधा न आए। उन्होंने वितरण कार्य में पारदर्शिता बढ़ाने, निगरानी तंत्र सुदृढ़ करने और हर स्तर पर दैनिक मॉनिटरिंग जारी रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसान संगठनों से प्राप्त सुझावों को विभागीय कार्ययोजना में प्राथमिकता से शामिल किया जाए, ताकि समस्याओं का जमीनी समाधान निकल सके। बैठक में मौजूद किसान प्रतिनिधियों ने भी उर्वरकों की मांग, वितरण प्रक्रिया और मौजूदा चुनौतियों को लेकर अपने विचार साझा किए।

बैठक में भारतीय किसान संगठन के अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद पटेल, किसान प्रतिनिधि राजेंद्र पटेल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

