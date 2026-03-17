बुकिंग होने के बाद भी लोगों को नहीं मिल पा रहा सिलेंडर, एंजेसियों में स्टॉक से तीन गुना बढ़े उपभोक्ता

रसोई से गायब सिलेंडर
शहर में एलपीजी गैस की समस्या लगातार आ रही है। कभी सर्वर न मिलने से ओटीपी परेशानी बन रहा था, अब एक नई मुसीबत यह आ गई है कि एजेंसी में बुकिंग होने के बाद भी सिलेंडर समय से नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण है कि एजेंसी में उपभोक्ताओं की संख्या तीन गुना बढ़ गई है, जिससे स्टॉक से अधिक लोग पहुंच रहे हैं। टंकियों की सीमित संख्या होने के साथ दिन में मानक के अनुसार ही वितरण किया जा रहा है, लेकिन भीड़ अधिक होने से लोगों को इंतजार करना पड़ता है।
एजेंसी में कई लोगों को अब नई समस्या यह हो रही है कि लोगों को ओटीपी नहीं मिल पा रहा है। जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर नियम और सख्त कर दिए गए हैं। अब उपभोक्ताओं को एक सिलेंडर लेने के बाद दूसरी बुकिंग के लिए 25 दिन का इंतजार करना होगा, जो पहले 21 दिन था। शासन के इस फैसले और बढ़ती कीमतों के बीच आम जनता और होटल संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
गैस को लेकर लोगों में कोहराम है और वे सुबह से ही लंबी लाइन में लगकर सिलेंडर के लिए जद्दोजहद करते दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि बुकिंग होने में समस्या जा रही है और ओटीपी नहीं आ रहा है। इसके अलावा सर्वर की समस्या भी देखने को मिल रही है। वहीं गैस की कालाबाजारी बढ़ गई है। प्रशासन की अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों की खरीद-फरोख्त करने वालों में हड़कंप मच गया। कालाबाजारी करने वाले घरेलू गैस का स्टॉक कर रहे हैं और अवैध रूप से 900 का सिलेंडर 1500 से लेकर 2 हजार तक में बेच रहे हैं।
शहर के वार्ड नंबर 17 स्थित बुंदेला बब्बा कॉलोनी में चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया। पीड़ित अपनी पत्नी के इलाज के लिए ग्वालियर गया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने घर के ताले तोड़कर नकदी, जेवर और राशन सहित रसोई का भरा हुआ गैस सिलेंडर तक चुरा लिया।जानकारी के अनुसार, कॉलोनी निवासी हरनाम सिंह यादव 13 मार्च की शाम करीब 6 बजे अपनी पत्नी के उपचार के लिए ग्वालियर रवाना हुए थे। रविवार को जब परिवार वापस लौटा, तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाने पर पूरा सामान बिखरा हुआ था और कीमती वस्तुएं गायब थीं।
पीड़ित हरनाम सिंह ने बताया कि चोरों ने घर से सोने-चांदी के जेवर, जिसमें 10 तोला चांदी की अठन्नी, मंगलसूत्र, पायल, चुन्नी और अंगूठी शामिल हैं, पर हाथ साफ कर दिया। इसके अलावा अलमारी में रखे 30 हजार रुपए नकद भी चोरी हो गए। चोरों की हिमाकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे रसोई में रखा भरा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर, साइकिल, प्रेस, दो चश्मे और घर में रखा राशन (5 किलो चावल, 5 किलो मूंग दाल, 5 किलो अरहर दाल, 5 किलो रिफाइंड तेल और 3 किलो निरमा) भी समेट ले गए।
सिलेंडर की बुकिंग हो रही है और लोगों को टंकी दी जा रही है। भीड़ अधिक होने से एक या दो दिन में सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
मनोज जैन, गैस एजेंसी संचालक
बड़ी खबरेंView All
छतरपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग