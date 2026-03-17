बुकिंग होने के बाद भी लोगों को नहीं मिल पा रहा सिलेंडर, एंजेसियों में स्टॉक से तीन गुना बढ़े उपभोक्ता



गैस को लेकर लोगों में कोहराम है और वे सुबह से ही लंबी लाइन में लगकर सिलेंडर के लिए जद्दोजहद करते दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि बुकिंग होने में समस्या जा रही है और ओटीपी नहीं आ रहा है। इसके अलावा सर्वर की समस्या भी देखने को मिल रही है। वहीं गैस की कालाबाजारी बढ़ गई है। प्रशासन की अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों की खरीद-फरोख्त करने वालों में हड़कंप मच गया। कालाबाजारी करने वाले घरेलू गैस का स्टॉक कर रहे हैं और अवैध रूप से 900 का सिलेंडर 1500 से लेकर 2 हजार तक में बेच रहे हैं।