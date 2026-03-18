फाइलों में कैद छतरपुर का मास्टर रूट प्लान, 6 महीने से अटकी शहर को जाम मुक्त करने वाली योजना, 9 रूटों पर ई-रिक्शा और पार्किंग का होना था कायाकल्प

बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए पुलिस के यातायात विभाग ने शहर के लिए एक विस्तृत खाका तैयार किया था। इस योजना के तहत ई-रिक्शा और अन्य वाहनों के सुव्यवस्थित संचालन के लिए शहर के 11 से अधिक स्थानों को पार्किंग के लिए चिन्हांकित किया गया था। प्लान का मुख्य उद्देश्य वाहनों को सडक़ों के बजाय निर्धारित बूथों पर खड़ा करना था, ताकि आवागमन सुचारू रह सके।