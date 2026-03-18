शहर के बीच सजने वाली अवैध रेत मंडियों पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, संयुक्त टीम की छापेमारी में दो दर्जन से अधिक ट्रैक्टर जब्त

गौरतलब है कि पत्रिका ने अपने अंक में कुदरत की मेहरबानी पर माफिया की नजर शीर्षक से 28 फरवरी को खबर प्रकाशित कर बताया था कि कैसे इस वर्ष हुई भारी बारिश के कारण छोटे नदी-नालों में जमा हुई रेत को माफिया ने अपना नया जरिया बना लिया है। खबर में इस बात का भी खुलासा किया गया था कि गायत्री मंदिर मार्ग, सटई रोड और देरी रोड जैसे प्रमुख इलाकों में प्रशासन की नाक के नीचे बाकायदा अवैध रेत मंडियां सज रही हैं। इसी खबर पर संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाई।