पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने उठाया खौफनाक कदम, हालत गंभीर

MP News: कोतवाली थाना क्षेत्र में ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से परेशान होकर एक युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना के बाद उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसके चलते उसे जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 5 अयोध्या बस्ती महोबा रोड निवासी 25 वर्षीय गीता साहू ने रविवार सुबह करीब 9 बजे जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों को जैसे ही इसकी जानकारी लगी, उन्होंने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए आईसीयू में भर्ती कर उपचार शुरू किया।