जमीन खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी रोकने के लिए बना वेब जीआइएस पोर्टल खुद बना धोखा

राजस्व विभाग की इस बड़ी लापरवाही का खुलासा तब हुआ जब जिले के करीब 90 गांवों के डिजिटल नक्शों में भारी विसंगतियां पाई गईं। गौरिहार, घुवारा, चंदला, छतरपुर, नौगांव, बकस्वाहा, बड़ामलहरा और बिजावर सहित कई तहसीलों के किसान परेशान हैं। हैरानी की बात यह है कि घुवारा तहसील के देवपुर और बकस्वाहा के पाली गांव में दूसरे ही गांवों के नक्शे अपलोड कर दिए गए हैं। वहीं, श्यामरा गांव का नक्शा अब तक डिजिटाइज्ड नहीं हो सका है और गठेवरा का नक्शा पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है। छतरपुर नगर और ग्रामीण क्षेत्र में ही 19 नक्शे पूरी तरह गड़बड़ स्थिति में हैं।