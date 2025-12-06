6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल, वैन पर प्रतिबंध के बावजूद बेधडक़ परिवहन, ऑटो में ओवरलोडिंग जारी

ऑटो में 5 से अधिक बच्चों को बैठाने पर भी रोक लगाई गई थी। आदेश का पालन नहीं करने पर चालक का लाइसेंस व परमिट निरस्त करने के सख्त निर्देश हैं।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Dharmendra Singh

Dec 06, 2025

school auto

ऑटो में ओवरलोड बच्चे

स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ग्वालियर द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद शहर व जिले में वैन और ऑटो से बच्चों का परिवहन लगातार जारी है। 20 मई 2019 को हाईकोर्ट ने बच्चों को ले जाने वाली स्कूली वैन के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। साथ ही ऑटो में 5 से अधिक बच्चों को बैठाने पर भी रोक लगाई गई थी। आदेश का पालन नहीं करने पर चालक का लाइसेंस व परमिट निरस्त करने के सख्त निर्देश हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि शहर के प्रमुख मार्गों, थानों और पुलिस सहायता केंद्रों के सामने से ही ऑटो चालक बच्चों को ठूंस-ठूंसकर ले जाते दिख रहे हैं और विभागीय अमलों की आंखें बंद हैं। न यातायात पुलिस, न परिवहन विभाग और न ही स्थानीय पुलिस हाईकोर्ट के आदेशों को गंभीरता से ले रही है।

इसलिए लगाया गया था प्रतिबंध

मारुति वैन और अन्य छोटी गाडिय़ां मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2(11) के अनुसार स्कूल बस की परिभाषा में नहीं आतीं।

विभाग स्कूल वैन के नाम पर किसी भी प्रकार का परमिट जारी नहीं करता। आरटीओ सूत्रों के अनुसार जिन स्कूलों ने संस्था के नाम पर वैन का पंजीयन कराया है, वे उनका उपयोग बच्चों को ले जाने में नहीं कर सकते। वेन सिर्फ स्टाफ व अन्य कार्यों के लिए उपयोग की जा सकती है।

स्कूल बसें भी नियमों का पालन नहीं कर रहीं

2019 में लागू स्कूल व्हीकल कंट्रोल एंड रेगुलेशन पॉलिसी के अनुसार

-सभी स्कूली वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य

-कैमरे और पैनिक बटन लगाना जरूरी

-बस की अधिकतम गति 40 किमी/घंटा

-सूचना का एक्सेस आरटीओ, स्कूल व अभिभावकों को

-पूरी तरह पीला रंग, स्पष्ट स्कूल जानकारी

लेकिन जिले के राजनगर, खजुराहो, लवकुशनगर, हरपालपुर, बड़ामलहरा, बकस्वाहा तथा अन्य कस्बों में अधिकांश निजी स्कूल किसी भी निर्देश का पालन नहीं कर रहे। बसें बिना ट्रैकिंग डिवाइस, बिना कैमरों और बिना सुरक्षा मानकों के चल रही हैं।नई पॉलिसी के अनुसार हर स्कूली वाहन में जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अभिभावक मोबाइल पर बच्चे की लोकेशन देख सकें। लेकिन न शहर में और न ग्रामीण इलाकों में एक भी स्कूल वाहन इस सुविधा के अनुरूप नहीं।

नीति में यह भी अनिवार्य है—

-वाहन 15 साल से अधिक पुराना नहीं होगा

-काले शीशे/परदे पूरी तरह प्रतिबंधित

-डायल-100 का नंबर लिखा होना आवश्यक

-वाहन की खिड़कियां अंदर से स्पष्ट दिखाई दें

सुरक्षा संकट गहराता जा रहा

स्कूल खुलने के समय शहर की सडक़ों पर ओवरलोडेड ऑटो और अवैध वैन तेज गति से दौड़ते देखे जा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि विभागों की लापरवाही बच्चों की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल रही है। अभिभावक और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि हाईकोर्ट के आदेशों का कठोर पालन हो, अवैध वैन और ओवरलोड ऑटो को तुरंत जब्त किया जाए। स्कूली बसों में सुरक्षा उपकरणों की अनिवार्य जांच की जाए। यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो बच्चे रोजाना जोखिमभरी यात्रा करते रहेंगे और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती ही जाएगी। इस संबंध में आरटीओ मधु सिंह का पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया।

इनका कहना है

स्कूल बसों, वैन, ऑटो को लेकर लगातार कार्रवाई की गई है। चालकों को जागरुक भी किया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए मानकों का पालन कराने की कवायद की जाएगी।

बृहस्पिति साकेत, प्रभारी, यातायात थाना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 10:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल, वैन पर प्रतिबंध के बावजूद बेधडक़ परिवहन, ऑटो में ओवरलोडिंग जारी

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खाद संकट ने पूरे जिले को जकड़ा: छतरपुर-हरपालपुर दो जगहों पर फूटा गुस्सा, सडक़ों पर उमड़ी नाराजगी

protest
छतरपुर

छतरपुर में भीषण सड़क हादसे में परिवार के 5 लोगों की मौत, 2 गंभीर, ट्रक की टक्कर से कार चकनाचूर

Five people killed in car accident in Chhatarpur
छतरपुर

खाद संकट से भड़के किसान: छतरपुर में सटई रोड पर लगाया एंक घंटे जाम, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप

protest
छतरपुर

खजुराहो के पाषाण शिल्प और छतरपुर के फर्नीचर का जीआई टैग के लिए पंजीकरण, कला को मिलेगी राष्ट्रीय पहचान व कानूनी संरक्षण

khajuraho temple
छतरपुर

इंडिगो की उड़ानें औसतन 1 घंटे से ज्यादा लेट: खजुराहो एयरपोर्ट पर दूसरे दिन भी सेवाएं प्रभावित

indigo
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.