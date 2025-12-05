5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

छतरपुर

छतरपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की जबर्दस्त टक्कर से कार सवार प्रजापति परिवार के 5 लोगों की मौत

Chhatarpur- सतना का कार से शाहगढ़ जा रहा था प्रजापति परिवार, रास्ते में दुर्घटना

छतरपुर

image

deepak deewan

Dec 05, 2025

Five people killed in car accident in Chhatarpur

Chhatarpur- एमपी के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां ट्रक और कार की आमने-सामने की टक्कर हो गई। भीषण भिड़ंत में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। कार में कुल 7 लोग सवार थे। जबर्दस्त टक्कर से कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। रोड से गुजर रहे राहगीरों ने कार के अंदर से बमुश्किल घायलों को निकाला।

यह दर्दनाक हादसा गुलगंज के समीप नेशनल हाईवे पर हुआ। बताया जा रहा है कि सतना का प्रजापति परिवार कार से शाहगढ़ जा रहा था लेकिन रास्ते में दुर्घटना घट गई। हादसे की सूचना मिलते ही सागर आईजी हिमानी खन्ना सहित गुलगंज पुलिस मौके पर पहुंची। कार के गेट तोड़कर शवों को बाहर निकला जा रहा है।

संबंधित विषय:

#Crime

Updated on:

05 Dec 2025 08:41 pm

Published on:

05 Dec 2025 08:18 pm

छतरपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की जबर्दस्त टक्कर से कार सवार प्रजापति परिवार के 5 लोगों की मौत

