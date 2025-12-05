छतरपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की जबर्दस्त टक्कर से कार सवार प्रजापति परिवार के 5 लोगों की मौत

Five people killed in car accident in Chhatarpur
Chhatarpur- एमपी के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां ट्रक और कार की आमने-सामने की टक्कर हो गई। भीषण भिड़ंत में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। कार में कुल 7 लोग सवार थे। जबर्दस्त टक्कर से कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। रोड से गुजर रहे राहगीरों ने कार के अंदर से बमुश्किल घायलों को निकाला।
यह दर्दनाक हादसा गुलगंज के समीप नेशनल हाईवे पर हुआ। बताया जा रहा है कि सतना का प्रजापति परिवार कार से शाहगढ़ जा रहा था लेकिन रास्ते में दुर्घटना घट गई। हादसे की सूचना मिलते ही सागर आईजी हिमानी खन्ना सहित गुलगंज पुलिस मौके पर पहुंची। कार के गेट तोड़कर शवों को बाहर निकला जा रहा है।
