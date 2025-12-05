छतरपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की जबर्दस्त टक्कर से कार सवार प्रजापति परिवार के 5 लोगों की मौत

Chhatarpur- एमपी के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां ट्रक और कार की आमने-सामने की टक्कर हो गई। भीषण भिड़ंत में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। कार में कुल 7 लोग सवार थे। जबर्दस्त टक्कर से कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। रोड से गुजर रहे राहगीरों ने कार के अंदर से बमुश्किल घायलों को निकाला।