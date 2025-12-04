सड़क पर अनियंत्रित होकर खेत में पलटी सवारियों से भरी बस, 10 यात्री गंभीर घायल

हादसे के बाद स्थानीय लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और तुरंत ही राहत कार्य शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। सभी घायलों को उपचार के लिए गौरिहार अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस चंदला से गोयरा की ओर जा रही थी। खड्डी पहरा के पास एक क्रॉसिंग के दौरान बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खेत में पलट गई। पलटी खाने के बाद यात्री बस में फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने मिलकर बाहर निकाला।