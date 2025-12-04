सड़क पर अनियंत्रित होकर खेत में पलटी सवारियों से भरी बस, 10 यात्री गंभीर घायल

चंदला से गोयरा जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी (Photo Source- Patrika Input)
Passenger Bus Overturned : मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। गुरुवार सुबह यहां गौरिहार थाना इलाके के खड्डी पहरा के पास एक बस के अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में बस सवार 10 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से एक बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस का नंबर एमपी 16 पी 0276 बताया जा रहा है।
हादसे के बाद स्थानीय लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और तुरंत ही राहत कार्य शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। सभी घायलों को उपचार के लिए गौरिहार अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस चंदला से गोयरा की ओर जा रही थी। खड्डी पहरा के पास एक क्रॉसिंग के दौरान बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खेत में पलट गई। पलटी खाने के बाद यात्री बस में फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने मिलकर बाहर निकाला।
गौरिहार थाना प्रभारी संदीप दीक्षित ने बताया कि, हादसे में राहत की बात ये रही कि, किसी की जान को खतरा नहीं है। घायलों में से एक बुजुर्ग महिला की चोटें गंभीर हैं। सभी घायलों का उपचार हो रहा है और घटना की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार, बस कैसे अनियंत्रित हुई? यह जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा।
