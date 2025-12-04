4 दिसंबर 2025,

छतरपुर

सड़क पर अनियंत्रित होकर खेत में पलटी सवारियों से भरी बस, 10 यात्री गंभीर घायल

Passenger Bus Overturned : चंदला से गोयरा जा रही थी हादसे का शिकार हुई बस। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक खेत में पलट गई। हादसे में 10 यात्री घायल हुए हैं। इनमें से एक बुजुर्ग महिला की हालत नाजुक है।

छतरपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 04, 2025

Passenger Bus Overturned

चंदला से गोयरा जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी (Photo Source- Patrika Input)

Passenger Bus Overturned : मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। गुरुवार सुबह यहां गौरिहार थाना इलाके के खड्डी पहरा के पास एक बस के अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में बस सवार 10 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से एक बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस का नंबर एमपी 16 पी 0276 बताया जा रहा है।

हादसे के बाद स्थानीय लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और तुरंत ही राहत कार्य शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। सभी घायलों को उपचार के लिए गौरिहार अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस चंदला से गोयरा की ओर जा रही थी। खड्डी पहरा के पास एक क्रॉसिंग के दौरान बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खेत में पलट गई। पलटी खाने के बाद यात्री बस में फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने मिलकर बाहर निकाला।

हादसे के कारणों की जांच शुरु

गौरिहार थाना प्रभारी संदीप दीक्षित ने बताया कि, हादसे में राहत की बात ये रही कि, किसी की जान को खतरा नहीं है। घायलों में से एक बुजुर्ग महिला की चोटें गंभीर हैं। सभी घायलों का उपचार हो रहा है और घटना की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार, बस कैसे अनियंत्रित हुई? यह जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा।

Updated on:

04 Dec 2025 01:54 pm

Published on:

04 Dec 2025 01:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / सड़क पर अनियंत्रित होकर खेत में पलटी सवारियों से भरी बस, 10 यात्री गंभीर घायल

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

