आलू-टमाटर सब्जी खाने से 4 की मौत… होटल का लाइसेंस रद्द

Khajuraho Death Case Gautam hotel and resort license cancelled
Khajuraho Death Case: खजुराहो के गौतम होटल्स एंड रिसॉर्ट्स में भोजन कर बीमार पड़े नौ कर्मचारियों में से चार की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया है। होटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश चौबे को नोटिस दिया है। पूछा है कि वीवीआइपी कार्यक्रम होने के बाद भी होटल में फूड सैंपलिंग में लापरवाही क्यों बरती गई? कलेक्टर ने 15 दिसंबर तक जवाब मांगा है।
मामले में सीएमएचओ डॉ. आरपी गुप्ता ने बताया कि होटल में चार लोगों की मौत के बाद कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देशन में यह फैसला लिया गया। एक टीम होटल की जांच के लिए भेजी गई है। रिपोर्ट के बाद तय होगा कि खाने में जहरीला पदार्थ था या नहीं। फिलहाल फूड पॉइजनिंग के आधार पर होटल का लाइसेंस निलंबित किया गया है। खजुराहो में थी सरकार खजुराहो में कैबिनेट मीटिंग के चलते सीएम, मंत्री और प्रदेश के शीर्ष अधिकारी भी थे।
8 दिसंबर को खजुराहो (छतरपुर) होटल के नौ कर्मचारियों को फूड प्वाइजनिंग की शिकायत पर जिला अस्पताल लाया गया था। हालत गंभीर होने पर ग्वालियर रेफर किया गया। दो कर्मचारियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक ने ग्वालियर ले जाते समय दम तोड़ दिया। एक अन्य ने शनिवार को दम तोड़ दिया।
जिला प्रशासन ने खाद्य पदार्थों के सैंपल भोपाल, सागर और रीवा लैब भेजे हैं। सोमवार को रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा कि भोजन में क्या मिलावट थी।
-डॉ. आरपी गुप्ता, सीएमएचओ छतरपुर
बड़ी खबरेंView All
छतरपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग