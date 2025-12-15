15 दिसंबर 2025,

सोमवार

छतरपुर

आलू-टमाटर सब्जी खाने से 4 की मौत… होटल का लाइसेंस रद्द

Khajuraho Death Case: खजुराहो के गौतम होटल एंड रिसोर्ट में आलू-टमाटर की सब्जी खाने से हुई थी फूड प्वॉइजनिंग, नौ लोग एक साथ हुए थे बीमार, इलाज के दौरान 4 की हुई थी मौत, आज आएगी रिपोर्ट...

less than 1 minute read
Google source verification

छतरपुर

image

Sanjana Kumar

Dec 15, 2025

Khajuraho Death Case Gautam hotel and resort license cancelled

Khajuraho Death Case Gautam hotel and resort license cancelled

Khajuraho Death Case: खजुराहो के गौतम होटल्स एंड रिसॉर्ट्स में भोजन कर बीमार पड़े नौ कर्मचारियों में से चार की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया है। होटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश चौबे को नोटिस दिया है। पूछा है कि वीवीआइपी कार्यक्रम होने के बाद भी होटल में फूड सैंपलिंग में लापरवाही क्यों बरती गई? कलेक्टर ने 15 दिसंबर तक जवाब मांगा है।

कलेक्टर के निर्देश पर बड़ा फैसला

मामले में सीएमएचओ डॉ. आरपी गुप्ता ने बताया कि होटल में चार लोगों की मौत के बाद कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देशन में यह फैसला लिया गया। एक टीम होटल की जांच के लिए भेजी गई है। रिपोर्ट के बाद तय होगा कि खाने में जहरीला पदार्थ था या नहीं। फिलहाल फूड पॉइजनिंग के आधार पर होटल का लाइसेंस निलंबित किया गया है। खजुराहो में थी सरकार खजुराहो में कैबिनेट मीटिंग के चलते सीएम, मंत्री और प्रदेश के शीर्ष अधिकारी भी थे।

8 दिसंबर को होटल के ही नौ कर्मचारियों को हुई थी फूड प्वॉइजनिंग

8 दिसंबर को खजुराहो (छतरपुर) होटल के नौ कर्मचारियों को फूड प्वाइजनिंग की शिकायत पर जिला अस्पताल लाया गया था। हालत गंभीर होने पर ग्वालियर रेफर किया गया। दो कर्मचारियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक ने ग्वालियर ले जाते समय दम तोड़ दिया। एक अन्य ने शनिवार को दम तोड़ दिया।

आज आएगी रिपोर्ट

जिला प्रशासन ने खाद्य पदार्थों के सैंपल भोपाल, सागर और रीवा लैब भेजे हैं। सोमवार को रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा कि भोजन में क्या मिलावट थी।

-डॉ. आरपी गुप्ता, सीएमएचओ छतरपुर

15 Dec 2025 09:08 am

