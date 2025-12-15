15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika Logo

उज्जैन

MP में नदी के किनारे बनेगा 6-लेन, 198 करोड़ में 30 मीटर चौड़ी सड़क होगी तैयार

MP News: नए साल में शिप्रा नदी के किनारे सिक्स लेन का निर्माण शुरू हो सकता है। 12 किमी लंबा और 30 मीटर चौड़ा नया रोड बनया जाएगा। नदी से सिर्फ 200 मीटर दूर होगी सड़क।

उज्जैन

image

Akash Dewani

Dec 15, 2025

Ujjain Simhastha 2028 sixlane road construction shipra river mp news

sixlane road construction near shipra river (फोटो- डेमो इमेज freepik)

Sixlane road construction: उज्जैन सिंहस्थ-28 को लेकर शिप्रा नदी (shipra river) से महज 200 मीटर की दूरी पर नया सिक्सलेन निर्माण की योजना है। योजना स्वीकृति के साथ ही टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। निर्माण के लिए आवश्यक भूमि संबंधित कार्रवाई पूरी होने के बाद संभावना है कि नए वर्ष में इस महत्वपूर्ण रोड का निर्माण शुरू हो जाएगा।

सिंहस्थ (Ujjain Simhastha 2028) में पूरे आयोजन के दौरान करीब 30 करोड़ लोगों के आने का आंकलन है। भीड़ नियंत्रण व श्रद्धालुओं को आसानी से नदी के नजदीक तक पहुंचाने के लिए करीब 12 किलोमीटर लंबा व 30 मीटर चौड़ा नया रोड बनाया जाएगा। (MP News)

रोड को दिया गया नाम

इसे एमआर-22 नाम दिया है जिसे बनाने की जिम्मेदारी उज्जैन विकास प्राधिकरण को दी गई है। यूडीए इइ कुलदीप रघुवंशी ने बताया, मार्ग निर्माण के लिए निर्माण एजेंसी निर्धारण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभी रोड निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ है। भूमि उपलब्धता संबंधित आवश्यक कार्रवाई के बाद मौके पर निर्माण शुरू किया जाएगा।

त्रिवेणी से कालभैरव तक बनेगा मार्ग

प्रोजेक्ट की लागत करीब 193 करोड़ रुपए है। उक्त रोड त्रिवेणी ग्राम सिंकदरी से भूखी माता, कार्तिक मेला ग्रांड के नजदीक से होते हुए कालभैरव के आगे तक कुल 12 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा। 30 मीटर चौड़े इसे रोड में सेंट्रल डिवाइडर का प्रावधान भी किया है। (MP News)

Updated on:

15 Dec 2025 07:35 am

Published on:

15 Dec 2025 07:34 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / MP में नदी के किनारे बनेगा 6-लेन, 198 करोड़ में 30 मीटर चौड़ी सड़क होगी तैयार

