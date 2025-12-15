MP में नदी के किनारे बनेगा 6-लेन, 198 करोड़ में 30 मीटर चौड़ी सड़क होगी तैयार

Sixlane road construction: उज्जैन सिंहस्थ-28 को लेकर शिप्रा नदी (shipra river) से महज 200 मीटर की दूरी पर नया सिक्सलेन निर्माण की योजना है। योजना स्वीकृति के साथ ही टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। निर्माण के लिए आवश्यक भूमि संबंधित कार्रवाई पूरी होने के बाद संभावना है कि नए वर्ष में इस महत्वपूर्ण रोड का निर्माण शुरू हो जाएगा।