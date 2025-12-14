14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाजापुर

‘पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बेकार काम किया’, प्रभारी मंत्री की फिसली जुबान, वीडियो वायरल

MP News: मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री और शाजापुर के प्रभारी मंत्री ने सरकार के दो साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री की तारीफ करते-करते मंत्री की जुबान फिसल गई।

2 min read
Google source verification

शाजापुर

image

Akash Dewani

Dec 14, 2025

minister narayansingh kushwaha statement former cm did useless work mp news

mp minister narayansingh kushwaha slip of tongue (फोटो- वायरल वीडियो)

Narayansingh Kushwaha Statement: प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री एवं शाजापुर जिला प्रभारी नारायनसिंह कुशवाह ने शनिवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थित स्वामी विवेकानंद सभाकक्ष में प्रेसवार्ता की। इस दौरान राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे करने पर राज्यस्तरीय और शाजापुर जिले की दो वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी दी। (mp news)

पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बेकार काम किया- प्रभारी मंत्री

मंत्री से दो वर्ष के कार्यकाल की बातें की जा रही थी। इस पर सवाल किया गया कि प्रदेश में 2003 से भाजपा की सरकार है। उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराजसिंह चौहान भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके शासन में क्या बेकार काम हुआ जो उनकी बात नहीं की गई। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने बेकार काम किया। जिसे सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) आगे बढ़ा रहे है। हालांकि जब मंत्री को गलत बयान का अंदाजा हुआ तो उन्होंने बात को सुधारते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अधूरे और बिगड़े कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे है।

स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सवाल पर बगले झांखने लगे मंत्री

स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर प्रभारी मंत्री से सवाल किया गया कि विधायकों की बात नहीं सुन जा रही। ऐसे में विधायक को स्वयं अस्पताल पहुंचना पड़ा। इस सवाल पर मंत्री यहां-वहां और पीछे देखने लगे। बाद में उन्होंने जवाब देने की बजाय मीडियाकर्मियों से कहा कि आपने चाय-नाश्ता नहीं किया क्या… और सवाल को टाल दिया।

मंत्री के साथ विधायक अरुण भीमावद, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराजसिंह सिसौदिया, नपाध्यक्ष प्रेम जैन, सांसद प्रतिनिधि शीतल भावसार, अपर कलेक्टर बीएस सोलंकी सहित जिला विकास समिति सदस्य मौजूद थे।

मीडियाकर्मी बाहर निकले तो विधायक ने बुलाया

इसके पहले वार्ता का समय दोपहर ढाई बजे का तय किया गया था, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद तक भी मंत्री नहीं पहुंचे। इस पर मीडियाकर्मी कक्ष से बाहर निकल गए। ऐसे में विधायक भीमावद मीडियाकर्मियों के पास पहुंचे और सभी को सम्मान पुनः प्रेसवार्ता स्थल पर ले आए। (mp news)

ये भी पढ़ें

कामायनी एक्सप्रेस में बवाल, जवान और टीसी के बीच हाथापाई, वीडियो वायरल
इटारसी
Home Guard soldier-Deputy CTI fight Kamayani Express itarsi mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Dec 2025 03:29 pm

Published on:

14 Dec 2025 02:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shajapur / ‘पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बेकार काम किया’, प्रभारी मंत्री की फिसली जुबान, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

शाजापुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अभी-अभी: शेयर ट्रेडिंग की भेजते थे फर्जी लिंक, 6 युवक 13 युवतियां गिरफ्तार

state cyber team, mp news
शाजापुर

एमपी में 8000 करोड़ का निवेश करेगी ये बड़ी कंपनी, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

शाजापुर

एमपी में 7 पेज का नोट छोड़कर लापता हुआ पूर्व न्यायालय कर्मी, नदी किनारे मिली कार..

शाजापुर

एमपी में रिश्वत मांग रहे ASI का वीडियो वायरल, बोला- एसपी-एडीपीओ तक जाता है पैसा…

SHAJAPUR
शाजापुर

लेडी टीचर को युवक ने दी एसिड फेंकने की धमकी, 15 दिन से कर रहा पीछा..

shajapur
शाजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.