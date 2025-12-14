‘पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बेकार काम किया’, प्रभारी मंत्री की फिसली जुबान, वीडियो वायरल

mp minister narayansingh kushwaha slip of tongue (फोटो- वायरल वीडियो)
Narayansingh Kushwaha Statement: प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री एवं शाजापुर जिला प्रभारी नारायनसिंह कुशवाह ने शनिवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर में स्थित स्वामी विवेकानंद सभाकक्ष में प्रेसवार्ता की। इस दौरान राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे करने पर राज्यस्तरीय और शाजापुर जिले की दो वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी दी। (mp news)
मंत्री से दो वर्ष के कार्यकाल की बातें की जा रही थी। इस पर सवाल किया गया कि प्रदेश में 2003 से भाजपा की सरकार है। उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराजसिंह चौहान भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके शासन में क्या बेकार काम हुआ जो उनकी बात नहीं की गई। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने बेकार काम किया। जिसे सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) आगे बढ़ा रहे है। हालांकि जब मंत्री को गलत बयान का अंदाजा हुआ तो उन्होंने बात को सुधारते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अधूरे और बिगड़े कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे है।
स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर प्रभारी मंत्री से सवाल किया गया कि विधायकों की बात नहीं सुन जा रही। ऐसे में विधायक को स्वयं अस्पताल पहुंचना पड़ा। इस सवाल पर मंत्री यहां-वहां और पीछे देखने लगे। बाद में उन्होंने जवाब देने की बजाय मीडियाकर्मियों से कहा कि आपने चाय-नाश्ता नहीं किया क्या… और सवाल को टाल दिया।
मंत्री के साथ विधायक अरुण भीमावद, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराजसिंह सिसौदिया, नपाध्यक्ष प्रेम जैन, सांसद प्रतिनिधि शीतल भावसार, अपर कलेक्टर बीएस सोलंकी सहित जिला विकास समिति सदस्य मौजूद थे।
इसके पहले वार्ता का समय दोपहर ढाई बजे का तय किया गया था, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद तक भी मंत्री नहीं पहुंचे। इस पर मीडियाकर्मी कक्ष से बाहर निकल गए। ऐसे में विधायक भीमावद मीडियाकर्मियों के पास पहुंचे और सभी को सम्मान पुनः प्रेसवार्ता स्थल पर ले आए। (mp news)
