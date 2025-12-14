‘पूर्व मुख्यमंत्रियों ने बेकार काम किया’, प्रभारी मंत्री की फिसली जुबान, वीडियो वायरल

मंत्री से दो वर्ष के कार्यकाल की बातें की जा रही थी। इस पर सवाल किया गया कि प्रदेश में 2003 से भाजपा की सरकार है। उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराजसिंह चौहान भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके शासन में क्या बेकार काम हुआ जो उनकी बात नहीं की गई। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने बेकार काम किया। जिसे सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) आगे बढ़ा रहे है। हालांकि जब मंत्री को गलत बयान का अंदाजा हुआ तो उन्होंने बात को सुधारते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अधूरे और बिगड़े कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे है।