एमपी में 7 पेज का नोट छोड़कर लापता हुआ पूर्व न्यायालय कर्मी, नदी किनारे मिली कार..

अनिल की कार से पुलिस को वो 7 पेज का नोट भी मिला है जो उन्होंने पत्नी को भेजा है। उसमें 13 लोगों के नाम लिखे हैं, जिन पर लेन-देन के चलते प्रताड़ना की बात लिखी है। इनमें शहर के कुछ संपन्न लोगों के अलावा शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक भी शामिल हैं। लोगों के अलावा आदिम जाति विभाग से जुड़े कुछ वार्डनों सहित अन्य लोगों का भी उल्लेख है। इन पर परिवार को प्रताड़ित करने व शोषण करने की बात भी लिखी है। इसके अलावा पत्नी की छात्रावास में सेवाओं के मामले में हाईकोर्ट से मिले स्टे आर्डर की चार पेज की कॉपी भी है। पत्र में अजाक संयोजक व कलेक्टर के नाम लिखे आवेदन भी शामिल हैं। पत्र में कई लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए दोहरे ने आत्महत्या का कदम उठाने की बात लिखी है।