एमपी में 7 पेज का नोट छोड़कर लापता हुआ पूर्व न्यायालय कर्मी, नदी किनारे मिली कार..

mp news: मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले के शुजालपुर में कोर्ट में कार्यरत रहे अनिल दोहरे रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए हैं और तीन दिन बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। अनिल कई साल से खुद की कार को ट्रेवल्स के रूप में चलाते हैं और उनकी कार जटाशंकर क्षेत्र में जमधड़ नदी के किनारे लावारिस हालत में मिली है। पुलिस ने नदी में भी सर्चिंग कराई है लेकिन फिर भी अनिल का कुछ पता नहीं चला है। अनिल की पत्नी अर्चना दोहरे ने उनकी गुमशुदगी पुलिस में दर्ज कराई है।
पुलिस ने बताया गुरुवार दोपहर अर्चना दोहरे ने थाने पर आकर बताया कि उनके मोबाइल पर पति अनिल दोहरे के हाथ का लिखा 7 पेज का नोट आया है। इसमें आत्महत्या करने की बात लिखी है। इसके बाद पुलिस ने दोहरे की अंतिम लोकेशन जांची तो वह जटाशंकर क्षेत्र की मिली। पुलिस जब वहां पहुंची तो अनिल की लॉक की हुई कार जमधड़ नदी किनारे मिली। इस पर एनडीआरएफ टीम से सर्चिंग कराई लेकिन कुछ नहीं मिला। शुक्रवार को भी 4 से 5 घंटे शाजापुर व शुजालपुर एनडीआरएफ की टीम ने दो नावों से सर्चिंग की पर कोई कामयाबी नहीं मिली।
अनिल की कार से पुलिस को वो 7 पेज का नोट भी मिला है जो उन्होंने पत्नी को भेजा है। उसमें 13 लोगों के नाम लिखे हैं, जिन पर लेन-देन के चलते प्रताड़ना की बात लिखी है। इनमें शहर के कुछ संपन्न लोगों के अलावा शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक भी शामिल हैं। लोगों के अलावा आदिम जाति विभाग से जुड़े कुछ वार्डनों सहित अन्य लोगों का भी उल्लेख है। इन पर परिवार को प्रताड़ित करने व शोषण करने की बात भी लिखी है। इसके अलावा पत्नी की छात्रावास में सेवाओं के मामले में हाईकोर्ट से मिले स्टे आर्डर की चार पेज की कॉपी भी है। पत्र में अजाक संयोजक व कलेक्टर के नाम लिखे आवेदन भी शामिल हैं। पत्र में कई लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए दोहरे ने आत्महत्या का कदम उठाने की बात लिखी है।
