एमपी में धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला फूंकने पर हंगामा, पत्थरबाजी में 3 घायल

चौराहे पर हुए विवाद को भले ही पुलिस ने शांत करा दिया लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। जब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थाने से वापस लौट रहे थे तभी फिर से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से उनका आमना-सामना हो गया। फिर हालात बिगड़े और देखते ही देखते पथराव होने लगा। पथराव में तीन लोग घायल हुए हैं और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने हालात बिगड़ते देख भीड़ को काबू और तितर बितर करने के लिए लाठियां भांजी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।