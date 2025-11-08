एमपी में धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला फूंकने पर हंगामा, पत्थरबाजी में 3 घायल

bhim army hindu group clash over dhirendra shastri effigy burning
mp news: मध्यप्रदेश के दतिया जिले के इंदरगढ़ कस्बे में शनिवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब भीम आर्मी और हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में पहले तो नारेबाजी हुई फिर देखते ही देखते धक्कामुक्की और झड़प हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई जिसमें 3 लोगों के घायल होने की खबर है। माहौल बिगड़ता तो पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और लाठियां भांजते हुए वाटर कैनन चलाकर दोनों पक्षों के लोगों को तितर बितर किया। कस्बे में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
शनिवार को भीमा आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान जैसे ही ग्वालियर चौराहे पर भीम आर्मी और आजाद पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री का पुतला फूंका तो वहां मौजूद हिंदू संगठन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विरोध में नारेबाजी करना शुरू दी। विरोध कर रहे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी तुरंत आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव का पुतला जला दिया। जिससे विवाद बढ़ गया हालांकि तब मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने विवाद को शांत करा दिया।
चौराहे पर हुए विवाद को भले ही पुलिस ने शांत करा दिया लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। जब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थाने से वापस लौट रहे थे तभी फिर से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से उनका आमना-सामना हो गया। फिर हालात बिगड़े और देखते ही देखते पथराव होने लगा। पथराव में तीन लोग घायल हुए हैं और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने हालात बिगड़ते देख भीड़ को काबू और तितर बितर करने के लिए लाठियां भांजी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
