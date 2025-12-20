कॉलेज बस चली नहीं, छात्रों से चार माह की फीस वसूली

कॉलेज के छात्र दीपांशु गुर्जर ने खुलासा किया है कि वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में तत्कालीन प्राचार्य एवं मुख्य परीक्षा नियंत्रक दयाराम राहुल ने अपने हस्ताक्षरयुक्त पत्र में यह स्पष्ट आदेश जारी किया था कि परीक्षा शुल्क जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के निर्धारित शुल्क के अनुसार ही लिया जाएगा। इसके बावजूद कॉलेज प्रबंधन ने इन आदेशों के विपरीत जाकर प्रति छात्र लगभग 569 रुपए अतिरिक्त परीक्षा शुल्क वसूला।