एमपी में भाजपा सांसद का पहले स्वागत किया तो बुजुर्ग को मार डाला, भतीजे ने लगाया आरोप

मृतक अतरसिंह कुशवाह की जीवित अवस्था की तस्वीर
mp news: मध्यप्रदेश के दतिया में एक बुजुर्ग की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना जिले के बड़ौनी थाना क्षेत्र के ग्राम खिरिया गांव की है जहां गुरुवार रात 10 बजे लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से लैस होकर आए आरोपियों ने 57 वर्षीय बुजुर्ग को घर से बाहर बुलाकर हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले तो उसे लाठी-डंडों से पीटा और सिर में कुल्हाड़ी मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में बड़ौनी पुलिस ने पांच ज्ञात और एक अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कर लिया है।
खिरिया गांव में रहने वाले अतरसिंह कुशवाह (57 वर्ष) गुरुवार रात अपने घर पर थे। इसी दौरान रामनिवास कुशवाह, भरत कुशवाह, सुनील कुशवाह, राज कुशवाह निवासीगण खिरिया, रवि यादव निवासी सिजोरा सहित एक अज्ञात आरोपी लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी लेकर घर के बाहर आ गए और गालियां देने लगे। अतर सिंह कुशवाह जब घर से बाहर आए तो आरोपियों ने उन्हें दरवाजे पर ही पटककर लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान एक आरोपी रामनिवास कुशवाह ने अतरसिंह के सिर पर कुल्हाड़ी का जोरदार प्रहार किया, जिससे वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। हमले के बाद आरोपी भाग गए। परिजन अतरसिंह को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
बड़ौनी थाना पुलिस ने अतरसिंह कुशवाह की मौत के मामले में आरोपी रामनिवास कुशवाह, भरत कुशवाह, सुनील कुशवाह, राज कुशवाह निवासीगण खिरिया, रवि यादव निवासी सिजोरा सहित एक अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कर लिया है। वहीं मृतक अतर सिंह कुशवाह के भतीजे मनीष सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि चार महीने पहले हमारे गांव में ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाह आए थे। इस दौरान हमने उनका सबसे पहले स्वागत कर दिया था इसी बात को लेकर आरोपी नाराज थे और इसी कारण विवाद बढ़ता गया और अब ताऊ की हत्या कर दी।
दतिया
मध्य प्रदेश न्यूज़
