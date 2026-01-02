2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दतिया

एमपी में भाजपा सांसद का पहले स्वागत किया तो बुजुर्ग को मार डाला, भतीजे ने लगाया आरोप

mp news: आरोपियों ने बुजुर्ग को घर के बाहर बुलाया और लाठी-डंडों से पीटा, सिर में मारी कुल्हाड़ी, मौत।

2 min read
Google source verification

दतिया

image

Shailendra Sharma

Jan 02, 2026

datia

मृतक अतरसिंह कुशवाह की जीवित अवस्था की तस्वीर

mp news: मध्यप्रदेश के दतिया में एक बुजुर्ग की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना जिले के बड़ौनी थाना क्षेत्र के ग्राम खिरिया गांव की है जहां गुरुवार रात 10 बजे लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से लैस होकर आए आरोपियों ने 57 वर्षीय बुजुर्ग को घर से बाहर बुलाकर हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले तो उसे लाठी-डंडों से पीटा और सिर में कुल्हाड़ी मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में बड़ौनी पुलिस ने पांच ज्ञात और एक अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कर लिया है।

घर से बाहर बुलाकर मार डाला

खिरिया गांव में रहने वाले अतरसिंह कुशवाह (57 वर्ष) गुरुवार रात अपने घर पर थे। इसी दौरान रामनिवास कुशवाह, भरत कुशवाह, सुनील कुशवाह, राज कुशवाह निवासीगण खिरिया, रवि यादव निवासी सिजोरा सहित एक अज्ञात आरोपी लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी लेकर घर के बाहर आ गए और गालियां देने लगे। अतर सिंह कुशवाह जब घर से बाहर आए तो आरोपियों ने उन्हें दरवाजे पर ही पटककर लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान एक आरोपी रामनिवास कुशवाह ने अतरसिंह के सिर पर कुल्हाड़ी का जोरदार प्रहार किया, जिससे वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। हमले के बाद आरोपी भाग गए। परिजन अतरसिंह को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सांसद का स्वागत किया था इसलिए हुई हत्या- भतीजा

बड़ौनी थाना पुलिस ने अतरसिंह कुशवाह की मौत के मामले में आरोपी रामनिवास कुशवाह, भरत कुशवाह, सुनील कुशवाह, राज कुशवाह निवासीगण खिरिया, रवि यादव निवासी सिजोरा सहित एक अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कर लिया है। वहीं मृतक अतर सिंह कुशवाह के भतीजे मनीष सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि चार महीने पहले हमारे गांव में ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाह आए थे। इस दौरान हमने उनका सबसे पहले स्वागत कर दिया था इसी बात को लेकर आरोपी नाराज थे और इसी कारण विवाद बढ़ता गया और अब ताऊ की हत्या कर दी।

ये भी पढ़ें

पड़ोसन बोली- ‘अपने बेटे से तेरे संबंध बनवाऊंगी’, आहत होकर महिला ने दी जान
कटनी
katni

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

02 Jan 2026 08:23 pm

Published on:

02 Jan 2026 08:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / एमपी में भाजपा सांसद का पहले स्वागत किया तो बुजुर्ग को मार डाला, भतीजे ने लगाया आरोप

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

2 सेकंड में 20 लाख के जेवर पार कर फरार हुईं महिलाएं, CCTV न होता तो कोई यकीन ही न करता

Women Stole 20 Lakh Jewellery
दतिया

‘मौत का इंजेक्शन’: वैक्सीन लगते ही बिगड़ी बच्चों की तबीयत, 1 मासूम ने दम तोड़ा 4 बीमार

MP News
दतिया

कॉलेज बस चली नहीं, छात्रों से चार माह की फीस वसूली

दतिया

अंडे खाते-खाते शिक्षक की मौत

datia news
दतिया

पटवारी पर भड़के कलेक्टर, कहा- 'सस्पेंड करो इसको, ये नौकरी में नहीं रहेगा…'

datia collector swapnil wankhade
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.