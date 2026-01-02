एमपी में भाजपा सांसद का पहले स्वागत किया तो बुजुर्ग को मार डाला, भतीजे ने लगाया आरोप

खिरिया गांव में रहने वाले अतरसिंह कुशवाह (57 वर्ष) गुरुवार रात अपने घर पर थे। इसी दौरान रामनिवास कुशवाह, भरत कुशवाह, सुनील कुशवाह, राज कुशवाह निवासीगण खिरिया, रवि यादव निवासी सिजोरा सहित एक अज्ञात आरोपी लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी लेकर घर के बाहर आ गए और गालियां देने लगे। अतर सिंह कुशवाह जब घर से बाहर आए तो आरोपियों ने उन्हें दरवाजे पर ही पटककर लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान एक आरोपी रामनिवास कुशवाह ने अतरसिंह के सिर पर कुल्हाड़ी का जोरदार प्रहार किया, जिससे वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। हमले के बाद आरोपी भाग गए। परिजन अतरसिंह को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।