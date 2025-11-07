एमपी में सरकारी कॉलेज का ‘इश्कबाज’ प्रिंसिपल, छात्रा से बातचीत का ऑडियो वायरल, सुनिए…

Audio of government college principal talking to girl student goes viral (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश के सतना से एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे गुरू-शिष्य की पवित्र परंपरा धूमिल हो रही है। दरअसल यहां एक सरकारी कॉलेज के प्राचार्य की 'इश्कबाजी' का ऑडियो सामने आया है जिसमें प्रिंसिपल कॉलेज की छात्रा को आर्थिक लाभ दिलाने का लालच देकर उससे किराए के कमरे में मिलने के लिए कह रहा है। वो छात्रा से ये भी कह रहा है कि घबराने की बात नहीं है जेब खर्च की व्यवस्था हम कर देगें। इस मामले पर जब पत्रिका ने प्राचार्य से बात की तो उन्होंने कहा कि आज नहीं शनिवार को मिलकर बात करते हैं।
सुनिए 'इश्कबाज' प्रिंसिपल का ऑडियो
'इश्कबाज' प्रिंसिपल का ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्राचार्य डॉ. एससी राय एक छात्रा से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान प्राचार्य छात्रा को स्कॉलरशिप का फायदा दिलाने के साथ ही पैसों का लालच देते सुनाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं प्राचार्य उससे ये भी पूछ रहे हैं कि कॉलेज कब आओगी और कब मिलोगी। इसके साथ ही प्राचार्य छात्रा से कॉलेज में नहीं बल्कि उसके किराए के कमरे में मिलने के साथ ही बाहर किसी जगह पर मिलने की बात कह रहे हैं। प्राचार्य छात्रा को जेब खर्च के लिए पैसे देने की भी बात कह रहे हैं। ये ऑडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है और तरह तरह की चर्चाएं हैं।
डॉ. एससी राय का प्राचार्य बनते ही विवादों से नाता रहा है। उन्होंने अतिथि विद्वान, जनभागीदारी श्रमिक व आउटसोर्स स्टाफ को सतना से 50 से 80 किमी दूर नियमों के विपरीत ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद महिला स्टाफ ने प्रताड़ना का आरोप लगाकर राज्य महिला आयोग से शिकायत की थी। बीते दिनों एनएसयूआई ने धरना प्रदर्शन किया था और साथ ही में कॉलेज के कमरा नंबर 6 में बेड व बिस्तर लगे होने की बात भी कही थी। बाद में एसडीएम ने कमरा खुलवाया तो घटना सही मिली थी। पुलिस के सामने तीन छात्रों ने अभ्रदता का आरोप लगाया था।
