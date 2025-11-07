एमपी में सरकारी कॉलेज का ‘इश्कबाज’ प्रिंसिपल, छात्रा से बातचीत का ऑडियो वायरल, सुनिए…

'इश्कबाज' प्रिंसिपल का ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्राचार्य डॉ. एससी राय एक छात्रा से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान प्राचार्य छात्रा को स्कॉलरशिप का फायदा दिलाने के साथ ही पैसों का लालच देते सुनाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं प्राचार्य उससे ये भी पूछ रहे हैं कि कॉलेज कब आओगी और कब मिलोगी। इसके साथ ही प्राचार्य छात्रा से कॉलेज में नहीं बल्कि उसके किराए के कमरे में मिलने के साथ ही बाहर किसी जगह पर मिलने की बात कह रहे हैं। प्राचार्य छात्रा को जेब खर्च के लिए पैसे देने की भी बात कह रहे हैं। ये ऑडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है और तरह तरह की चर्चाएं हैं।