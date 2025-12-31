श्रीराम की तपोभूमि ‘चित्रकूट’में नए साल का जश्न, मां शारदा मंदिर में होगी भव्य पूजा

चित्रकूट को भगवान श्रीराम (Lord Rama) की तपोस्थली के रूप में विशेष पहचान प्राप्त है। नववर्ष पर मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। चित्रकूट की पहाड़ियां, घने वन और नदी का शांत प्रवाह इसे आध्यात्मिक पर्यटन का अनूठा केंद्र बनाते हैं। रामघाट, कामदगिरि परिक्रमा, स्फटिक शिला और हनुमान धारा जैसे स्थल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। नववर्ष पर धार्मिक आयोजनों के साथ-साथ पर्यटक प्रकृति की गोद में सुकून भरे पल बिताते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आस्था, प्रकृति और रामकथा से जुड़ा वातावरण चित्रकूट को नववर्ष पर विशेष आकर्षण प्रदान कर रहा है, जिससे जिले के पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं।