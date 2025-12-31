‘BJP नेताओं का लाखों का बिल पेंडिंग, फिर भी नहीं काटी बिजली’, लोगों का गुस्सा फूटा

यह वह उपभोक्ता हैं जिनके घरों पर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और स्मार्ट मीटर धारक उपभोक्ताओं के ही कनेक्शन एक क्लिक के माध्यम से काटे गए हैं। मीटर में लाइट आ रही हैं जिससे मीटर चालू नजर आता है लेकिन उपभोक्ता की बिजली नहीं जल रही है। कई उपभोक्ताओं ने ती लाइट फिटिंग करने वाले कर्मचारी को बुलाकर अपने घरों की लाइन चेक कराई हैं क्योंकि मीटर में लाइट आने के कारण उन्हें तो यह लग रहा था कि मीटर तक लाइट आ रही है और घर की सप्लाई में फाल्ट आने के कारण कनेक्शन काटा गया है। लेकिन जब आसपास पता किया तो अन्य उपभोक्ताओं का भी यही हाल था. तब जाकर यह ज्ञात हुआ कि विद्युत वितरण कंपनी ने एक क्लिक के माध्यम से उपभोक्ताओं की सप्लाई बंद कर दी है।