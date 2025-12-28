‘चाकू की नोक पर रेप’: भाजपा नेता गिरफ्तार, लेकिन अब पीड़िता ही पलट गई, जानें पूरा मामला

Satna News :मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत आने वाले रामपुर बाघेलान में भाजपा पार्षद अशोक सिंह पर हाल ही में एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि, भाजपा पार्षद ने चाकू की नोक पर रेप करने और उसका वीडियो बनाकर धमकाने का आरोप लगाया था। लेकिन, अब इस मामले ने नया मोड़ आ गया है, क्योंकि रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने अपना बयान बदल दिया है। वहीं, एक दिन पहले सोशल मीडिया पर भाजपा पार्षद अशोक सिंह का महिला को धमकाने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसने प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए।