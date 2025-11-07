एमपी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने बड़े मंत्री का नाम लिए बिना कहा- जो कभी चने नहीं खा सकते थे वो आज…

राजावाड़ा पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मंच पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और कवि सत्यनारायण सत्तन मंच से अपनी बात कहर हे थे। इसी दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का काफिला कार्यक्रम में पहुंचा। काफिले की गाड़ियों का सायरन सुन मंच से ही सत्तन ने कहा कि- कल तक जो झंडा उठाते हुए घूमते थे, आज गाड़ी में घूम रहे हैं और उनके आगे पी-पी की आवाज हो रही है। सत्तन ने आगे कहा कि नई पीढ़ी मंच पर बैठी हुई है और बाहर वो कार्यकर्ता खड़े हैं जिन्होंने पार्टी के संघर्ष के दिनों में पार्टी का झंडा थामे रखा।