एमपी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने बड़े मंत्री का नाम लिए बिना कहा- जो कभी चने नहीं खा सकते थे वो आज…

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उस वक्त मंच पर मौजूद नेता और कार्यकर्ता सन्न रह गए जब मंच से ही भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन ने प्रदेश सरका के बड़े मंत्री पर बिना नाम लिए तंज कस दिया। सत्तन ने मंच से नेता का नाम लिए बगैर कहा कि जो कभी चने नहीं खा सकते थे सेव-परमल पर जिंदा थे वो अब सरकारी गाड़ियों में पी-पी करते घूम रहे हैं।
राजावाड़ा पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मंच पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और कवि सत्यनारायण सत्तन मंच से अपनी बात कहर हे थे। इसी दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का काफिला कार्यक्रम में पहुंचा। काफिले की गाड़ियों का सायरन सुन मंच से ही सत्तन ने कहा कि- कल तक जो झंडा उठाते हुए घूमते थे, आज गाड़ी में घूम रहे हैं और उनके आगे पी-पी की आवाज हो रही है। सत्तन ने आगे कहा कि नई पीढ़ी मंच पर बैठी हुई है और बाहर वो कार्यकर्ता खड़े हैं जिन्होंने पार्टी के संघर्ष के दिनों में पार्टी का झंडा थामे रखा।
सत्तन के मंच से ये बातें कहते ही मंच पर बैठे सभी नेता सन्न रह गए। कुछ देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। बता दें कि वंदे मातरम कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व महापौर और विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ समेत कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सत्यनारायण शर्मा के द्वारा दिया गया ये बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गया है और इसे कुछ लोग सीधे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर सत्तन का हमला बता रहे हैं।
