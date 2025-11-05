एमपी में भाजपा नेता की ‘गुंडागर्दी’; दुकान में घुसकर महिला दुकानदार को पीटा, देखें वीडियो

BJP leader hooliganism entered shop and beat up woman shopkeeper watch video
mp news: मध्यप्रदेश में एक बार फिर भाजपा नेता की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। इस बार मामला धार जिले का है जहां एक भाजपा नेता ने महिला दुकानदार व उसके पति के साथ दुकान में घुसकर मारपीट की है। घटना का वीडियो भी सामने आया है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा नेता की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष का कहना है कि घटना अफसोसजनक है और पार्टी की दृष्टि से जो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते हैं करेंगे।
देखें वीडियो-
मामला धार जिले के सरदारपुर का है जहां भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष और पूर्व पार्षद मंगतू यादव ने महिला दुकानदार और उसके पति के साथ दुकान में घुसकर मारपीट की है। वायरल वीडियो में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मंगतू यादव दुकान में घुसकर मारपीट करते और अपशब्द कहते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वो महिला दुकानदार को धक्का देते और चांटा मारते भी दिख रहे हैं । बताया जा रहा है कि महिला दुकानदार का बच्चा जब बीच में आया तो उसे भी धक्का लगा जिससे वो भी घायल हुआ है। भाजपा नेता की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर भाजपा पर निशाना भी साधा है।
इधर इस घटना के बाद पीड़ित महिला दुकानदार ने पुलिस में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मंगतू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिसके आधार पर पुलिस ने मंगतू यादव पर मारपीट करने और अपमानजनक भाषा प्रयोग करने का मामला दर्ज किया है। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाध्यक्ष नीलेश भारती ने कहा है कि घटना अफसोसजनक और आपत्तिजनक है। पार्टी की दृष्टि से जो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते हैं करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
धार
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग