एमपी में भाजपा नेता की ‘गुंडागर्दी’; दुकान में घुसकर महिला दुकानदार को पीटा, देखें वीडियो

मामला धार जिले के सरदारपुर का है जहां भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष और पूर्व पार्षद मंगतू यादव ने महिला दुकानदार और उसके पति के साथ दुकान में घुसकर मारपीट की है। वायरल वीडियो में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मंगतू यादव दुकान में घुसकर मारपीट करते और अपशब्द कहते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वो महिला दुकानदार को धक्का देते और चांटा मारते भी दिख रहे हैं । बताया जा रहा है कि महिला दुकानदार का बच्चा जब बीच में आया तो उसे भी धक्का लगा जिससे वो भी घायल हुआ है। भाजपा नेता की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने इसे लेकर भाजपा पर निशाना भी साधा है।