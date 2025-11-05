भोपाल में बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, वरना कटेगा चालान

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी में 6 नवंबर से बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। चार साल से बड़े उम्र के बच्चे से लेकर गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसा न करने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस नए नियम को लागू करने से पहले कुछ दिनों से लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रही थी। बुधवार को समझाइश का आखिरी दिन था और गुरूवार 6 नवंबर से अब चालानी कार्रवाई की जाएगी।