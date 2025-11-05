एमपी के युवक से गुजरात में तलवे चटवाए-पीटा..

जो दो वीडियो वायरल हुए हैं उनमें एक युवक हाथ में चाकू लेकर युवक को पीटते हुए और उसके बाल खींचते हुए पैर के तलवे चटवाते नजर आ रहा है। इतना ही नहीं पीड़ित युवक गुहार लगा रहा है वो बार-बार ये कहते नजर आ रहा है कि 'भोला भाई मुझे माफ कर दो…अब मैं कभी सूरत नहीं आऊंगा' । जो युवक मारपीट कर रहा है उसके हाथ में चाकू है जो धमकाते हुए ये भी कह रहा है कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो मार देगा। सीधी टीआई राजेश पांडेय का कहना है कि पीड़ित परिवार शिकायत लेकर आया था, वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है क्योंकि मामला दूसरे प्रदेश का है इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है।