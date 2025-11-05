Patrika LogoSwitch to English

सीधी

एमपी के युवक से गुजरात में तलवे चटवाए-पीटा..

mp news: वीडियो वायरल होने के बाद लापता हुआ पीड़ित युवक, परिजन बोले- गुजरात में काम करने गया था बेटा...।

2 min read
Google source verification

सीधी

image

Shailendra Sharma

Nov 05, 2025

sidhi

MP News youth beaten and forced to lick feet in Gujarat

mp news: मध्यप्रदेश के सीधी जिले का एक युवक रोजी-रोटी कमाने के लिए गुजरात गया था। जिसके साथ गुजरात के सूरत में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। युवक के साथ मारपीट करते हुए उससे चाकू की नोंक पर पैर के तलवे भी चटवाए गए हैं और इस पूरी घटना के दो वीडियो सामने आए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जब पीड़ित युवक के परिजन को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने सीधी पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक वीडियो वायरल होने के बाद से लापता है।

तलवाते चटवाते और मारपीट करते वीडियो वायरल

बताया गया है कि सीधी जिले के एक गांव का 26 साल का युवक काम करने के लिए गुजरात के सूरत गया था। 4 नवंबर की रात युवक के फेसबुक और वॉट्सएप पर जो वीडियो अपलोड हुए उनमें युवक के साथ मारपीट होते और उससे तलवे चटवाए जा रहे थे। परिजन ने जब ये वीडियो देखे तो तुरंत युवक को फोन लगाया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है । युवक का मोबाइल स्विच ऑफ होने से परिजन परेशान हैं और उन्हें युवक के साथ किसी तरह की अनहोनी की आशंका है। परिजन ने सीधी में पुलिस थाने पहुंचकर मामले की जानकारी दी है और सूरत के लिए रवाना हो गए हैं।

दो वीडियो हुए वायरल

जो दो वीडियो वायरल हुए हैं उनमें एक युवक हाथ में चाकू लेकर युवक को पीटते हुए और उसके बाल खींचते हुए पैर के तलवे चटवाते नजर आ रहा है। इतना ही नहीं पीड़ित युवक गुहार लगा रहा है वो बार-बार ये कहते नजर आ रहा है कि 'भोला भाई मुझे माफ कर दो…अब मैं कभी सूरत नहीं आऊंगा' । जो युवक मारपीट कर रहा है उसके हाथ में चाकू है जो धमकाते हुए ये भी कह रहा है कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो मार देगा। सीधी टीआई राजेश पांडेय का कहना है कि पीड़ित परिवार शिकायत लेकर आया था, वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है क्योंकि मामला दूसरे प्रदेश का है इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है।

Published on:

05 Nov 2025 06:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / एमपी के युवक से गुजरात में तलवे चटवाए-पीटा..

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

