बाइक को बचाने के चक्कर में स्टूडेंट्स से भरी वैन पलटी, मची चीख-पुकार

जानकारी के मुताबिक सीधी के कोतवाली थाना क्षेत्र के रजडिहा में ये सड़क हादसा हुआ। जिसके बाद मौके पर उपस्थित लोगों ने डायल 100 को कॉल कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डायल 100 ने घायल बच्चों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां सभी स्टूडेंट्स उपचाराधीन हैं।