बाइक को बचाने के चक्कर में स्टूडेंट्स से भरी वैन पलटी, मची चीख-पुकार

Road Acccident sidhi: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुआ हादसा, बाइक को बचाने के फेर में बेकाबू हुई वैन

less than 1 minute read
Google source verification

सीधी

image

Sanjana Kumar

Dec 15, 2025

road accident sidhi mp students injured

road accident sidhi mp students injured: हादसे में पलटी वैन।(photo: patrika)

Road Accident Sidhi: मध्य प्रदेश के सीधी जिले से बड़ी खबर आई है। यहां एक बाइक को बचाने के चक्कर में स्टूडेंट्स को लेकर जा रही वैन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे वहां चीख-पुकार मच गई। इस सड़क हादसे में वैन में सवार बच्चों में से करीब दर्जनभर स्टूडेंट्स के घायल होने की खबर है।

जानकारी के मुताबिक सीधी के कोतवाली थाना क्षेत्र के रजडिहा में ये सड़क हादसा हुआ। जिसके बाद मौके पर उपस्थित लोगों ने डायल 100 को कॉल कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डायल 100 ने घायल बच्चों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां सभी स्टूडेंट्स उपचाराधीन हैं।

-खबर लगातार अपडेट की जा रही है-

Updated on:

15 Dec 2025 10:03 am

Published on:

15 Dec 2025 10:02 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / बाइक को बचाने के चक्कर में स्टूडेंट्स से भरी वैन पलटी, मची चीख-पुकार

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

