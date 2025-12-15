बाइक को बचाने के चक्कर में स्टूडेंट्स से भरी वैन पलटी, मची चीख-पुकार

road accident sidhi mp students injured: हादसे में पलटी वैन।(photo: patrika)
Road Accident Sidhi: मध्य प्रदेश के सीधी जिले से बड़ी खबर आई है। यहां एक बाइक को बचाने के चक्कर में स्टूडेंट्स को लेकर जा रही वैन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे वहां चीख-पुकार मच गई। इस सड़क हादसे में वैन में सवार बच्चों में से करीब दर्जनभर स्टूडेंट्स के घायल होने की खबर है।
जानकारी के मुताबिक सीधी के कोतवाली थाना क्षेत्र के रजडिहा में ये सड़क हादसा हुआ। जिसके बाद मौके पर उपस्थित लोगों ने डायल 100 को कॉल कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डायल 100 ने घायल बच्चों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां सभी स्टूडेंट्स उपचाराधीन हैं।
-खबर लगातार अपडेट की जा रही है-
