लाड़ली बहना योजना से कटे 500 से ज्यादा नाम, नहीं मिलेंगे रुपए

Ladli Behna Yojana: पांच सैकड़ा से अधिक लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की हितग्राहियों को अचानक योजना से वंचित कर दिया गया है। महिला हितग्राही परेशान हैं और वह सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर रही हैं, लेकिन उनकी शिकायत को विभाग द्वारा बंद किया जा रहा है।
विभाग की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि महिला हितग्राहियों ने स्वयं लाभ का परित्याग किया है, इसलिए अब उन्हें दोबारा योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। उधर महिला हितग्राहियों एवं उनके परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपनी ओर से लाभ का परित्याग नहीं किया है और न ही वह योजना का लाभ लेने से वंचित होना चाहती हैं।
विभागीय अधिकारियों की माने तो मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के पोर्टल पर लाभ परित्याग का एक आश्वासन है, इसमें क्लिक करने पर हितग्राही के मोबाइल में ओटीपी जाती है, यह ओटीपी दर्ज करने पर हितग्राही लाभ परित्याग की श्रेणी में आ जाती है और उसे योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाता है।
इसे विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति तब तक सबमिट नहीं कर सकता, जब तक हितग्राही ओटीपी नहीं देती। इसलिए यह माना जाता है कि हितग्राही ने स्वयं की इच्छा से लाभ का परित्याग किया है और उन्हें योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाता है।
लाभ परित्याग की श्रेणी में आने वाली हितग्राहियों को यह जानकारी नहीं है कि उनकी लाडली बहना योजना की किस्त अचानक बंद क्यों कर दी गई। किस्त बंद होने के बाद अब उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत की जा रही है, जिससे विभाग में शिकायतों की भरमार है, लेकिन उच्चाधिकारियों द्वारा इस कैटेगरी की शिकायतों को फोर्स क्लोज करने निर्देश प्राह्रश्वत हैं, जिससे इन शिकायतों में बिना किसी सुनवाई के फोर्स क्लोज किया जा रहा है।
