10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीधी

लाड़ली बहना योजना से कटे 500 से ज्यादा नाम, नहीं मिलेंगे रुपए

Ladli Behna Yojana: विभाग की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि महिला हितग्राहियों ने स्वयं लाभ का परित्याग किया है...

2 min read
Google source verification

सीधी

image

Astha Awasthi

Dec 10, 2025

Ladli Behna Yojana, Ladli Behna Yojana mp

(Photo Source- Ladli Behna Yojana portal)

Ladli Behna Yojana: पांच सैकड़ा से अधिक लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की हितग्राहियों को अचानक योजना से वंचित कर दिया गया है। महिला हितग्राही परेशान हैं और वह सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर रही हैं, लेकिन उनकी शिकायत को विभाग द्वारा बंद किया जा रहा है।

विभाग की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि महिला हितग्राहियों ने स्वयं लाभ का परित्याग किया है, इसलिए अब उन्हें दोबारा योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। उधर महिला हितग्राहियों एवं उनके परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपनी ओर से लाभ का परित्याग नहीं किया है और न ही वह योजना का लाभ लेने से वंचित होना चाहती हैं।

पोर्टल पर लाभ परित्याग का है आश्वासन

विभागीय अधिकारियों की माने तो मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के पोर्टल पर लाभ परित्याग का एक आश्वासन है, इसमें क्लिक करने पर हितग्राही के मोबाइल में ओटीपी जाती है, यह ओटीपी दर्ज करने पर हितग्राही लाभ परित्याग की श्रेणी में आ जाती है और उसे योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाता है।

इसे विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति तब तक सबमिट नहीं कर सकता, जब तक हितग्राही ओटीपी नहीं देती। इसलिए यह माना जाता है कि हितग्राही ने स्वयं की इच्छा से लाभ का परित्याग किया है और उन्हें योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाता है।

सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों की भरमार

लाभ परित्याग की श्रेणी में आने वाली हितग्राहियों को यह जानकारी नहीं है कि उनकी लाडली बहना योजना की किस्त अचानक बंद क्यों कर दी गई। किस्त बंद होने के बाद अब उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत की जा रही है, जिससे विभाग में शिकायतों की भरमार है, लेकिन उच्चाधिकारियों द्वारा इस कैटेगरी की शिकायतों को फोर्स क्लोज करने निर्देश प्राह्रश्वत हैं, जिससे इन शिकायतों में बिना किसी सुनवाई के फोर्स क्लोज किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

ड्राइवरलेस होगी मेट्रो ट्रेन ! 10 मिनट में सफर पूरा कर लेंगे 20 हजार यात्री
भोपाल
(Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 03:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / लाड़ली बहना योजना से कटे 500 से ज्यादा नाम, नहीं मिलेंगे रुपए

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में सरकारी शिक्षक के पास मिले करोड़ों, आलीशान बंगला-चमचमाती कारें और…

SIDHI EOW
सीधी

MP के सरकारी शिक्षक के ‘3 घरों’ पर EOW का छापा, करोड़ों की कमाई का खुलासा

EOW Raid Government Teacher Abhimanyu Singh Properties sidhi mp news
सीधी

एमपी में भाजपा सांसद के बेटे-बहू कलेक्टर चैंबर के बाहर ‘धरने’ पर बैठे

sidhi
सीधी

एमपी में कलेक्टर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना, व्यक्तिगत रूप से करना होगा जमा

Collector Swarochish Somavanshi
सीधी

आम के पेड़ पर शादीशुदा युवक के साथ फंदे पर लटकी मिली युवती

sidhi
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.