लाड़ली बहना योजना से कटे 500 से ज्यादा नाम, नहीं मिलेंगे रुपए

लाभ परित्याग की श्रेणी में आने वाली हितग्राहियों को यह जानकारी नहीं है कि उनकी लाडली बहना योजना की किस्त अचानक बंद क्यों कर दी गई। किस्त बंद होने के बाद अब उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत की जा रही है, जिससे विभाग में शिकायतों की भरमार है, लेकिन उच्चाधिकारियों द्वारा इस कैटेगरी की शिकायतों को फोर्स क्लोज करने निर्देश प्राह्रश्वत हैं, जिससे इन शिकायतों में बिना किसी सुनवाई के फोर्स क्लोज किया जा रहा है।