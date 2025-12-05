5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीधी

एमपी में सरकारी शिक्षक के पास मिले करोड़ों, आलीशान बंगला-चमचमाती कारें और…

mp news: सरकारी शिक्षक निकला करोड़ों की काली कमाई का मालिक, 57 लाख आय, 4.36 करोड़ खर्च, 2.5 करोड़ की संपत्ति बरामद...।

2 min read
Google source verification

सीधी

image

Shailendra Sharma

Dec 05, 2025

SIDHI EOW

eow raids teacher recovers assets worth over 2.5 crore

mp news: मध्यप्रदेश में एक बार फिर काली कमाई का मालिक EOW के शिकंजे में फंसा है। मामला सीधी जिले का है जहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने गुरुवार तड़के अभिमन्यु कुमार सिंह चौहान उर्फ बब्लू सिंह प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल खोखरा के आवासों और फार्म हाउस पर एक साथ छापे मारे। प्रारंभिक तलाशी में ही दो मंजिला आलीशान मकान, कई वाहन, सोना-चांदी समेत लगभग 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है।

सुबह 5 बजे बंगले पर छापा

आरोपी अभिमन्यु चौहान (53 वर्ष) के विरुद्ध ईओडब्ल्यू मुख्यालय भोपाल में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत प्राप्त होने पर सत्यापन किया गया। सत्यापन में आरोप सही मिलने पर 3 दिसंबर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (बी), 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। कार्रवाई सुबह 5 बजे आरोपी के रानी दुर्गावती वार्ड, ऊंची हवेली मोहल्ला स्थित घर से शुरू हुई। इसके साथ ही सीधी के मड़वास क्षेत्र स्थित दो अन्य घरों और एक फार्म हाउस पर भी एक साथ तलाशी शुरू की गई। यह पूरी कार्रवाई न्यायालय से प्राप्त सर्च वारंट के आधार पर की गई।

अब तक मिली संपत्ति, 2.5 करोड़ से अधिक

अब तक जांच सिर्फ मुख्य आवास तक सीमित रही है, जिसमें लगभग 15 लाख रुपये का सोना-चांदी, 37 हजार रुपये नकद, एक फॉर्च्यूनर कार, एक ईको स्पोर्ट कार, चार पहिया वाहनों की कुल 10 गाड़ियां, 4 दोपहिया वाहन, लगभग 50 एकड़ जमीन के दस्तावेज, सात कैश बुक सहित अन्य कीमती सामग्री बरामद की गई है। शेष दो घरों और फार्म हाउस की तलाशी शुक्रवार को की जाएगी, जिससे संपत्ति का कुल मूल्य और बढ़ने की संभावना है।

आय 57 लाख, खर्च 4.36 करोड़

जांच में सामने आया है कि आरोपी अभिमन्यु चौहान वर्ष 1998 में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे। वर्ष 1998 से फरवरी 2025 तक विभाग से प्राप्त कुल वेतन आय 57 लाख 28 हजार 133 रुपये रही, जबकि इस अवधि में उनका कुल व्यय 4 करोड़ 36 लाख 98 हजार 927 रुपये दर्ज मिला है। यह वैध आय से 763 प्रतिशत अधिक है, जो आय से अधिक संपत्ति का गंभीर मामला है।

ये भी पढ़ें

एमपी में कलेक्टर का बड़ा एक्शन, एक साथ 3 पटवारियों को किया निलंबित
इंदौर
Collector Shivam Verma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 08:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / एमपी में सरकारी शिक्षक के पास मिले करोड़ों, आलीशान बंगला-चमचमाती कारें और…

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP के सरकारी शिक्षक के ‘3 घरों’ पर EOW का छापा, करोड़ों की कमाई का खुलासा

EOW Raid Government Teacher Abhimanyu Singh Properties sidhi mp news
सीधी

एमपी में भाजपा सांसद के बेटे-बहू कलेक्टर चैंबर के बाहर ‘धरने’ पर बैठे

sidhi
सीधी

एमपी में कलेक्टर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना, व्यक्तिगत रूप से करना होगा जमा

Collector Swarochish Somavanshi
सीधी

आम के पेड़ पर शादीशुदा युवक के साथ फंदे पर लटकी मिली युवती

sidhi
सीधी

SIR से बढ़ा ‘वर्कलोड’, ड्यूटी के दौरान महिला की ‘हार्ट अटैक’ से मौत

mp news
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.