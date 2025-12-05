एमपी में सरकारी शिक्षक के पास मिले करोड़ों, आलीशान बंगला-चमचमाती कारें और…

आरोपी अभिमन्यु चौहान (53 वर्ष) के विरुद्ध ईओडब्ल्यू मुख्यालय भोपाल में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत प्राप्त होने पर सत्यापन किया गया। सत्यापन में आरोप सही मिलने पर 3 दिसंबर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (बी), 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। कार्रवाई सुबह 5 बजे आरोपी के रानी दुर्गावती वार्ड, ऊंची हवेली मोहल्ला स्थित घर से शुरू हुई। इसके साथ ही सीधी के मड़वास क्षेत्र स्थित दो अन्य घरों और एक फार्म हाउस पर भी एक साथ तलाशी शुरू की गई। यह पूरी कार्रवाई न्यायालय से प्राप्त सर्च वारंट के आधार पर की गई।