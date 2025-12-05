एमपी में सरकारी शिक्षक के पास मिले करोड़ों, आलीशान बंगला-चमचमाती कारें और…

eow raids teacher recovers assets worth over 2.5 crore
mp news: मध्यप्रदेश में एक बार फिर काली कमाई का मालिक EOW के शिकंजे में फंसा है। मामला सीधी जिले का है जहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने गुरुवार तड़के अभिमन्यु कुमार सिंह चौहान उर्फ बब्लू सिंह प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल खोखरा के आवासों और फार्म हाउस पर एक साथ छापे मारे। प्रारंभिक तलाशी में ही दो मंजिला आलीशान मकान, कई वाहन, सोना-चांदी समेत लगभग 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है।
आरोपी अभिमन्यु चौहान (53 वर्ष) के विरुद्ध ईओडब्ल्यू मुख्यालय भोपाल में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत प्राप्त होने पर सत्यापन किया गया। सत्यापन में आरोप सही मिलने पर 3 दिसंबर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (बी), 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। कार्रवाई सुबह 5 बजे आरोपी के रानी दुर्गावती वार्ड, ऊंची हवेली मोहल्ला स्थित घर से शुरू हुई। इसके साथ ही सीधी के मड़वास क्षेत्र स्थित दो अन्य घरों और एक फार्म हाउस पर भी एक साथ तलाशी शुरू की गई। यह पूरी कार्रवाई न्यायालय से प्राप्त सर्च वारंट के आधार पर की गई।
अब तक जांच सिर्फ मुख्य आवास तक सीमित रही है, जिसमें लगभग 15 लाख रुपये का सोना-चांदी, 37 हजार रुपये नकद, एक फॉर्च्यूनर कार, एक ईको स्पोर्ट कार, चार पहिया वाहनों की कुल 10 गाड़ियां, 4 दोपहिया वाहन, लगभग 50 एकड़ जमीन के दस्तावेज, सात कैश बुक सहित अन्य कीमती सामग्री बरामद की गई है। शेष दो घरों और फार्म हाउस की तलाशी शुक्रवार को की जाएगी, जिससे संपत्ति का कुल मूल्य और बढ़ने की संभावना है।
जांच में सामने आया है कि आरोपी अभिमन्यु चौहान वर्ष 1998 में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे। वर्ष 1998 से फरवरी 2025 तक विभाग से प्राप्त कुल वेतन आय 57 लाख 28 हजार 133 रुपये रही, जबकि इस अवधि में उनका कुल व्यय 4 करोड़ 36 लाख 98 हजार 927 रुपये दर्ज मिला है। यह वैध आय से 763 प्रतिशत अधिक है, जो आय से अधिक संपत्ति का गंभीर मामला है।
