एमपी में कलेक्टर का बड़ा एक्शन, एक साथ 3 पटवारियों को किया निलंबित

राजस्व प्रकरण के निराकरणों में गंभीर लापरवाही बरतने का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा ने महू तहसील के तीन पटवारियों आशीष कटारे, अनिता चौहान और मेघा शर्मा को निलंबित कर दिया है। इन्होंने महू के ग्राम सांतेर में खसरा नंबर 68/1 एवं 69/1 के राजस्व प्रकरण में गंभीर अनियमितता की है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमीन को सरकारी किया गया था। लेकिन पटवारियों ने गंभीर लापरवाही बरतते हुए उस जमीन का एक सर्वे नंबर अतिरिक्त रूप से बनाया जो कि निजी रखा गया। इसके बाद उसका डायवर्जन भी हुआ, जबकि उसको सरकारी नंबर होना था।