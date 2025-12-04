एमपी में कलेक्टर का बड़ा एक्शन, एक साथ 3 पटवारियों को किया निलंबित

Collector Shivam Verma
mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लेते हुए गंभीर लापरवाही बरतने वाले तीन पटवारियों को एक साथ निलंबित कर दिया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिन तीन पटवारियों को निलंबित किया है वो महू तहसील के हैं। कलेक्टर ने साफ किया है कि आगे भी पटवारियों के द्वारा की गई गंभीर लापरवाही की जांच जारी रहेगी और अगर उसमें कोई तथ्य निकलकर सामने आएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व प्रकरण के निराकरणों में गंभीर लापरवाही बरतने का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा ने महू तहसील के तीन पटवारियों आशीष कटारे, अनिता चौहान और मेघा शर्मा को निलंबित कर दिया है। इन्होंने महू के ग्राम सांतेर में खसरा नंबर 68/1 एवं 69/1 के राजस्व प्रकरण में गंभीर अनियमितता की है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमीन को सरकारी किया गया था। लेकिन पटवारियों ने गंभीर लापरवाही बरतते हुए उस जमीन का एक सर्वे नंबर अतिरिक्त रूप से बनाया जो कि निजी रखा गया। इसके बाद उसका डायवर्जन भी हुआ, जबकि उसको सरकारी नंबर होना था।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि मामला सामने आने के बाद जब जांच की गई तो तीनों पटवारियों की लापरवाही सामने आई। तीनों को तत्काल निलंबित किया गया है। जांच के आदेश भी दिए हैं। आगे जांच में अगर कोई तथ्य सामने आएंगे तो उसके आधार पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही भूमि को शासकीय करने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है।
