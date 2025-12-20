फिल्म शोले के 50 साल: असल में एमपी के इस शहर में रहते थे हरिराम नाई और जय-वीरू

इंदौर के ये हरिराम अब इस दुनिया में नहीं हैं। पलासिया में जिस गुमटी में वे सैलून चलाते थे, वह जर्जर होने के कारण नगर निगम द्वारा हटा दी गई थी, जिसके बाद उन्हें अन्य स्थान पर जगह दी गई। फिलहाल हरिराम के बेटे नेमीचंद आमेरिया और पोते प्रदीप इंदौर के पलासिया और महालक्ष्मी नगर क्षेत्र में हेयर कटिंग सैलून का संचालन कर रहे हैं। प्रदीप बताते हैं, सलीम खान कई बार इंदौर आए और दादा से मुलाकात कर शोले से जुड़ी पुरानी यादें साझा कीं।