21 दिसंबर को मौन रहेगी MP Police, 50 हजार से ज्यादा जवान और अधिकारी करेंगे ध्यान

MP Police Meditation: पुलिस की कार्यशैली में 'संवेदनशीलता' और 'मानसिक शांति' 'शामिल करने नया प्रयोग किया जा रहा है। पुलिसकर्मियों को तनाव से मुक्त रखने 21 दिसंबर, 'विश्व ध्यान दिवस' के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस एक साथ ध्यान करेगी। 21 दिसंबर 'विश्व ध्यान दिवस' के मौके पर रात 8 बजे से 8.30 बजे तक राज्य के सभी थानों, बटालियनों और पुलिस कार्यालयों में 50 हजार से ज्यादा जवान और अधिकारी एक साथ ऑनलाइन माध्यम से ध्यान करेंगे। फील्ड ड्यूटी के दबाव और परिवार से दूरी के कारण पुलिसकर्मी मानसिक रोगों का शिकार हो जाते हैं।