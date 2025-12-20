HIV Blood Transfusion Case पर एक्शन में सरकार, ब्लड बैंकों में ऑडिट के निर्देश

जिला अस्पताल में संक्रमित रक्त से एचआइवी पीड़ित बच्चों की जांच में शुक्रवार को केंद्रीय टीम ने ब्लड बैंक के रिकॉर्डों की जांच की। प्राथमिक जांच में पता चला कि ब्लड बैंक में खून चढ़ाने के समय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। ब्लड बैंक ने डोनरों से रक्त लेने के बाद परीक्षण ही नहीं किया। इससे थैलीसीमिया पीड़ित 6 बच्चे लाइलाज बीमारी की चपेट में आ गए। जांच में पता चला कि डोनरों से लिए खून की एचआइवी जांच नहीं की गई। वहीं जांच में उपयोग किट की कंपनी का विवरण और बैच नंबर तक दर्ज नहीं था। टीम यहां तैनात कर्मियों की जिम्मेदारी जांच रही है। नाको की टीम फ्लाइट में देरी से सतना नहीं पहुंच सकी।