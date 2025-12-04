एमपी में कमरे में लटकी मिली लेडी कॉन्स्टेबल, 3 साल से आरक्षक के साथ लिव इन में थी

एरोड्रम पुलिस ने बताया कि शुभम नगर में रहने वाली 28 साल की प्रिया यादव ने फांसी लगाई है। प्रिया यादव डीआरपी लाइन में कॉन्स्टेबल के पद पर पदस्थ थी। पूजा बीते तीन साल से कॉन्स्टेबल कवींद्र यादव के साथ लिव इन में रह रही थी। कवीन्द्र यादव ट्रैफिक थाने में पदस्थ है। उसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। शुरूआती पूछताछ में कवीन्द्र यादव ने बताया कि वो रात में खाना खाने के बाद टहलने के लिए बाहर निकला था जब लौटकर पहुंचा तो पूजा फांसी के फंदे पर झूलती दिखी। उसने ये भी बताया कि वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे और इसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी भी हुई थी।