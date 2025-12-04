एमपी में कमरे में लटकी मिली लेडी कॉन्स्टेबल, 3 साल से आरक्षक के साथ लिव इन में थी

Lady constable Priya Yadav commits suicide
mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक लेडी कॉन्स्टेबल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना शहर के एरोड्रम थाना इलाके की है। लेडी कॉन्स्टेबल इंदौर डीआरपी लाइन में तैनात थी, बुधवार रात को उसने खुदकुशी की है। लेडी कॉन्स्टेबल मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिले की रहने वाली थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने लेडी कॉन्स्टेबल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रात में बिहार में रहने वाले उसके परिजन को सूचना दी।
एरोड्रम पुलिस ने बताया कि शुभम नगर में रहने वाली 28 साल की प्रिया यादव ने फांसी लगाई है। प्रिया यादव डीआरपी लाइन में कॉन्स्टेबल के पद पर पदस्थ थी। पूजा बीते तीन साल से कॉन्स्टेबल कवींद्र यादव के साथ लिव इन में रह रही थी। कवीन्द्र यादव ट्रैफिक थाने में पदस्थ है। उसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। शुरूआती पूछताछ में कवीन्द्र यादव ने बताया कि वो रात में खाना खाने के बाद टहलने के लिए बाहर निकला था जब लौटकर पहुंचा तो पूजा फांसी के फंदे पर झूलती दिखी। उसने ये भी बताया कि वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे और इसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी भी हुई थी।
बताया गया है कि पूजा यादव को पति अमित कुमार की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। ये भी पता चला है कि पूजा पति की मौत के बाद से ही तनाव में रहती थी। घटना की सूचना मिलने के बाद रात में ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे जिसके बाद पूजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पूजा के बिहार में रहने वाले परिजन को घटना की सूचना रात में ही दे दी गई थी जो इंदौर के लिए निकल पड़े थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।
