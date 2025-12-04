4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

एमपी में कमरे में लटकी मिली लेडी कॉन्स्टेबल, 3 साल से आरक्षक के साथ लिव इन में थी

mp news: लिव इन पार्टनर खाना खाने के बाद टहलने निकला और वापस लौटा तो फांसी पर झूलती मिली लेडी कॉन्स्टेबल...।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Dec 04, 2025

indore

Lady constable Priya Yadav commits suicide

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक लेडी कॉन्स्टेबल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना शहर के एरोड्रम थाना इलाके की है। लेडी कॉन्स्टेबल इंदौर डीआरपी लाइन में तैनात थी, बुधवार रात को उसने खुदकुशी की है। लेडी कॉन्स्टेबल मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिले की रहने वाली थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने लेडी कॉन्स्टेबल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रात में बिहार में रहने वाले उसके परिजन को सूचना दी।

तीन साल से लिव इन में रह रही थी

एरोड्रम पुलिस ने बताया कि शुभम नगर में रहने वाली 28 साल की प्रिया यादव ने फांसी लगाई है। प्रिया यादव डीआरपी लाइन में कॉन्स्टेबल के पद पर पदस्थ थी। पूजा बीते तीन साल से कॉन्स्टेबल कवींद्र यादव के साथ लिव इन में रह रही थी। कवीन्द्र यादव ट्रैफिक थाने में पदस्थ है। उसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। शुरूआती पूछताछ में कवीन्द्र यादव ने बताया कि वो रात में खाना खाने के बाद टहलने के लिए बाहर निकला था जब लौटकर पहुंचा तो पूजा फांसी के फंदे पर झूलती दिखी। उसने ये भी बताया कि वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे और इसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी भी हुई थी।

पति की जगह मिली थी अनुकंपा नियुक्ति

बताया गया है कि पूजा यादव को पति अमित कुमार की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। ये भी पता चला है कि पूजा पति की मौत के बाद से ही तनाव में रहती थी। घटना की सूचना मिलने के बाद रात में ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे जिसके बाद पूजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पूजा के बिहार में रहने वाले परिजन को घटना की सूचना रात में ही दे दी गई थी जो इंदौर के लिए निकल पड़े थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।

ये भी पढ़ें

बीमार पति का इलाज करने वाले डॉक्टर से पत्नी का हुआ अफेयर, दो साल बाद…
जबलपुर
jabalpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 03:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में कमरे में लटकी मिली लेडी कॉन्स्टेबल, 3 साल से आरक्षक के साथ लिव इन में थी

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कलेक्टर का बड़ा एक्शन, एक साथ 3 पटवारियों को किया निलंबित

Collector Shivam Verma
इंदौर

एमपी में इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल, कई लेट भी चलीं, सामने आई चौंकाने वाली वजह

IndiGo Flights Cancelled
इंदौर

एमपी में भाजपा नेता के भाई की होटल पर छापा, दिनभर चली जांच

indore
इंदौर

25 साल में पहली बार इतना गिरा पारा, इस दिन से शुरु होगी ‘कड़ाके की ठंड’

MP Cold Wave Alert: (Photo Source- Patrika)
इंदौर

एमपी के दो बड़े सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पारुल-वीर की पुलिस में शिकायत, बढ़ा विवाद

parul ahirwar
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.