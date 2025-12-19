19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

इंदौर

IPL ऑक्शन के बाद Venkatesh Iyer को बनाया गया कप्तान, टीम का हुआ ऐलान

IPL 2026 auction: इंदौर के स्टार प्लेयर वेंकटेश अय्यर करेंगे कप्तानी। आईपीएल 2026 ऑक्शन के बाद वेंकटेश को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। टीम का भी ऐलान हो चुका है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Dec 19, 2025

Venkatesh iyer named captain Vijay hazare trophy IPL 2026 auction mp news

Venkatesh iyer named captain for MP in Vijay hazare trophy (फोटो- वेंकटेश अय्यर इंस्टाग्राम पोस्ट)

Venkatesh iyer named captain: 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुए आईपीएल 2026 के ऑक्शन में एमपी के स्टार खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर को आरसीबी ने 7 करोड़ में अपनी टीम का हिस्सा बनाया। अब दो दिन बाद उन्हें कप्तान बना दिया गया है। इंदौर के वेंकटेश अय्यर को देश के सबसे बड़े डोमेस्टिक 50 ओवर टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay hazare trophy) के लिए एमपी की घरेलू टीम की कप्तानी सौंपी गई हैं। (mp news)

MPCA ने किया टीम का ऐलान

मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) ने 16 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान गुरूवार को किया। टीम में अनुभव और नई ऊर्जा दोनों का सही तालमेल है। विकेट के पीछे हिमांशु मंत्री रहेंगे, जिनका घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड शानदार है। बल्लेबाजी में यश दुबे और शुभम शर्मा जैसे नाम हैं, जो मुश्किल समय में पारी संभालना जानते हैं। ऑलराउंडर भी टीम को बैलेंस देंगे। हरप्रीत सिंह, कुमार कार्तिकेय और त्रिपुरेश सिंह कप्तान के पास कई विकल्प छोड़ेंगे। सारांश जैन टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी में जरूरी गहराई देंगे। वहीँ, माधाव तिवारी की फिटनेस पर अभी सस्पेंस बरकररार है। फिटनेस क्लियर करने के बाद ही उन्हें टीम में चुना जाएगा।

ये संभालेंगे गेंदबाजी की कमान

गेंदबाजी में आर्यन पांडे और राहुल बाथम अहम होंगेखासकर पावरप्ले और डेथ ओवर्स में उनकी भूमिका बड़ी रहेगी। निचले क्रम की बात करें तो ऋतिक ताडा छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं। तेज रन बनाने की उनकी आदत कई मैचों का रुख पलट चुकी है। जरूरत पड़ी तो गेंद से भी टीम को मदद देंगे। वहीँ, टीम में दो ऑल राउंडर भी शामिल किए गए है। वे है शिवांग कुमार और मंगेश यादव।

IPL ऑक्शन 2026 में धूम मचाने वाले खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा

गौरतलब है कि विजय हजारे ट्रॉफी के लिए घोषित मध्य प्रदेश टीम में वेंकटेश अय्यर के अलावा और भी खिलाड़ी शामिल हैं, जिन पर 2026 की नीलामी में आईपीएल टीमों (IPL 2026 Auction) ने जमकर पैसा खर्च किया था। इनके नाम शिवांग कुमार और मंगेश यादव हैं। शिवांग कुमार को सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख रुपये में खरीदा. वहीं मंगेश यादव को आरसीबी ने 5 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा। (mp news)

Published on:

19 Dec 2025 01:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / IPL ऑक्शन के बाद Venkatesh Iyer को बनाया गया कप्तान, टीम का हुआ ऐलान

