IPL ऑक्शन के बाद Venkatesh Iyer को बनाया गया कप्तान, टीम का हुआ ऐलान

Venkatesh iyer named captain for MP in Vijay hazare trophy (फोटो- वेंकटेश अय्यर इंस्टाग्राम पोस्ट)
Venkatesh iyer named captain: 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुए आईपीएल 2026 के ऑक्शन में एमपी के स्टार खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर को आरसीबी ने 7 करोड़ में अपनी टीम का हिस्सा बनाया। अब दो दिन बाद उन्हें कप्तान बना दिया गया है। इंदौर के वेंकटेश अय्यर को देश के सबसे बड़े डोमेस्टिक 50 ओवर टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay hazare trophy) के लिए एमपी की घरेलू टीम की कप्तानी सौंपी गई हैं। (mp news)
मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) ने 16 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान गुरूवार को किया। टीम में अनुभव और नई ऊर्जा दोनों का सही तालमेल है। विकेट के पीछे हिमांशु मंत्री रहेंगे, जिनका घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड शानदार है। बल्लेबाजी में यश दुबे और शुभम शर्मा जैसे नाम हैं, जो मुश्किल समय में पारी संभालना जानते हैं। ऑलराउंडर भी टीम को बैलेंस देंगे। हरप्रीत सिंह, कुमार कार्तिकेय और त्रिपुरेश सिंह कप्तान के पास कई विकल्प छोड़ेंगे। सारांश जैन टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी में जरूरी गहराई देंगे। वहीँ, माधाव तिवारी की फिटनेस पर अभी सस्पेंस बरकररार है। फिटनेस क्लियर करने के बाद ही उन्हें टीम में चुना जाएगा।
गेंदबाजी में आर्यन पांडे और राहुल बाथम अहम होंगेखासकर पावरप्ले और डेथ ओवर्स में उनकी भूमिका बड़ी रहेगी। निचले क्रम की बात करें तो ऋतिक ताडा छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं। तेज रन बनाने की उनकी आदत कई मैचों का रुख पलट चुकी है। जरूरत पड़ी तो गेंद से भी टीम को मदद देंगे। वहीँ, टीम में दो ऑल राउंडर भी शामिल किए गए है। वे है शिवांग कुमार और मंगेश यादव।
गौरतलब है कि विजय हजारे ट्रॉफी के लिए घोषित मध्य प्रदेश टीम में वेंकटेश अय्यर के अलावा और भी खिलाड़ी शामिल हैं, जिन पर 2026 की नीलामी में आईपीएल टीमों (IPL 2026 Auction) ने जमकर पैसा खर्च किया था। इनके नाम शिवांग कुमार और मंगेश यादव हैं। शिवांग कुमार को सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख रुपये में खरीदा. वहीं मंगेश यादव को आरसीबी ने 5 करोड़ 20 लाख रुपये में खरीदा। (mp news)
