IPL ऑक्शन के बाद Venkatesh Iyer को बनाया गया कप्तान, टीम का हुआ ऐलान

मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) ने 16 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान गुरूवार को किया। टीम में अनुभव और नई ऊर्जा दोनों का सही तालमेल है। विकेट के पीछे हिमांशु मंत्री रहेंगे, जिनका घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड शानदार है। बल्लेबाजी में यश दुबे और शुभम शर्मा जैसे नाम हैं, जो मुश्किल समय में पारी संभालना जानते हैं। ऑलराउंडर भी टीम को बैलेंस देंगे। हरप्रीत सिंह, कुमार कार्तिकेय और त्रिपुरेश सिंह कप्तान के पास कई विकल्प छोड़ेंगे। सारांश जैन टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी में जरूरी गहराई देंगे। वहीँ, माधाव तिवारी की फिटनेस पर अभी सस्पेंस बरकररार है। फिटनेस क्लियर करने के बाद ही उन्हें टीम में चुना जाएगा।