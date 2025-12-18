‘पतंग’ उड़ाने के लिए दूरी तय, नहीं मानें तो घर आएंगे पुलिसकर्मी, होगी सख्त कार्रवाई

शहर के सभी जोन में पुलिस ने प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। जोन-3 अंतर्गत एमजी रोड थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मेवाती मोहल्ले सहित कई दुकानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। डीसीपी जोन-3 राजेश व्यास ने बताया कि चाइनीज और अन्य प्रतिबंधित मांझे का उपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।