इंदौर

‘पतंग’ उड़ाने के लिए दूरी तय, नहीं मानें तो घर आएंगे पुलिसकर्मी, होगी सख्त कार्रवाई

MP News: शहर के सभी जोन में पुलिस ने प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Dec 18, 2025

kites

kites (Photo Source - Patrika)

MP News: इंदौर मकर संक्रांति पर्व में अब कुछ ही दिन शेष है। शहर में बड़ी संख्या में युवा पतंग उड़ाने की तैयारी में हैं, लेकिन इस बार नियम तोड़ना भारी पड़ सकता है। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे और नायलोन मिक्स मांझे के खिलाफ पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। चोरी-छिपे ऐसे मांझे से पतंग उड़ाने वालों पर अब ड्रोन से निगरानी की जाएगी।

पुलिस ने हाईटेक तैयारी करते हुए तय किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर की छत से 500 मीटर से अधिक दायरे में प्रतिबंधित मांझे से पतंग उड़ाता पाया गया, तो उसे चिन्हित करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन से वीडियोग्राफी की जाएगी और संदेह की स्थिति में मौके पर पुलिसकर्मी भेजकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस तरह रखी जा रही है निगरानी

शहर के सभी जोन में पुलिस ने प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। जोन-3 अंतर्गत एमजी रोड थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मेवाती मोहल्ले सहित कई दुकानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। डीसीपी जोन-3 राजेश व्यास ने बताया कि चाइनीज और अन्य प्रतिबंधित मांझे का उपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

मैदानों और कॉलोनियों में पीए सिस्टम के माध्यम से लगातार चेतावनी संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। बीट के जवान मैदानों और गार्डनों में पतंग उड़ाने वालों पर नजर रख रहे हैं। एमजी रोड थाना क्षेत्र के चिमनबाग ग्राउंड सहित अन्य स्थानों पर युवकों की तलाशी ली जा रही है और उनके मांझे की जांच की जा रही है।

हाईराइज और बस्तियों की छतों पर भी नजर

त्योहार के नजदीक आते ही पुलिस पीए सिस्टम से लैस ड्रोन के जरिए हाईराइज बिल्डिंग और बस्तियों की छतों पर भी निगरानी करेगी। ड्रोन से नियमों की जानकारी दी जाएगी। यदि किसी स्थान पर यह संदेह होगा कि आधा किलोमीटर या उससे अधिक दायरे में प्रतिबंधित मांझे से पतंग उड़ाई जा रही है, तो पुलिसकर्मी संबंधित छत पर पहुंचकर कार्रवाई करेंगे।

इसलिए जरूरी है ड्रोन निगरानी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पूर्व में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की चपेट में आने से लोगों की जान गई या वे गंभीर रूप से घायल हुए। अधिकांश मामलों में यह तक पता नहीं चल पाया कि पतंग किसने उड़ाई थी। इसी वजह से इस बार ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है।

Published on:

18 Dec 2025 02:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 'पतंग' उड़ाने के लिए दूरी तय, नहीं मानें तो घर आएंगे पुलिसकर्मी, होगी सख्त कार्रवाई

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

