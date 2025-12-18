‘मैं शादी से खुश थी, राज से भाई वाले थे संबंध…’, सोनम को मिलेगी जमानत ?

Raja Raghuvanshi Murder: इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या के आरोप में जेल में बंद उनकी पत्नी सोनम ने शिलांग कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। याचिका में उसने खुद को बेकसूर बताया है। जमानत याचिका में कहा गया है कि वह छह माह से पति की हत्या का षड्यंत्र रचने और हत्या करवाने के आरोप में जेल में हैं। आरोपी राज कुशवाह के साथ उसके संबंध होने के चलते घटना करवाने के आरोप लगाए है। जबकि, कोर्ट में जो बयान अन्य लोगों के दर्ज कराए है, उसमें बताया गया है कि राज उसे दीदी कहता था। इससे साफ है कि उनके भाई-बहन के संबंध थे। वह अपनी शादी से खुश थी।