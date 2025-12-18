18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

इंदौर

‘मैं शादी से खुश थी, राज से भाई वाले थे संबंध…’, सोनम को मिलेगी जमानत ?

Raja Raghuvanshi Murder: राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस में सोनम रघुवंशी ने शिलांग कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर सबको चौंका दिया है...

2 min read
इंदौर

image

Astha Awasthi

Dec 18, 2025

Raja Raghuvanshi Murder

Raja Raghuvanshi Murder (Photo Source - Patrika)

Raja Raghuvanshi Murder: इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या के आरोप में जेल में बंद उनकी पत्नी सोनम ने शिलांग कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। याचिका में उसने खुद को बेकसूर बताया है। जमानत याचिका में कहा गया है कि वह छह माह से पति की हत्या का षड्यंत्र रचने और हत्या करवाने के आरोप में जेल में हैं। आरोपी राज कुशवाह के साथ उसके संबंध होने के चलते घटना करवाने के आरोप लगाए है। जबकि, कोर्ट में जो बयान अन्य लोगों के दर्ज कराए है, उसमें बताया गया है कि राज उसे दीदी कहता था। इससे साफ है कि उनके भाई-बहन के संबंध थे। वह अपनी शादी से खुश थी।

शादी के पहले वह राजा के साथ खरीदारी करने भी जाती रही थी। सोनम का दावा है कि उसे झूठा फंसाया गया है। इस केस में उसके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है और केस के लंबे चलने की संभावना है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।

राजा के परिवार ने क्या कहा...

शिलांग कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई की और सोनम की जमानत का फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी मृतक राजा रघुवंशी के इंदौर में रहने वाले परिजनों को लगी तो उन्होंने आरोप लगाया कि निश्चित ही सोनम रघुवंशी के परिजन उसकी मदद कर रहे हैं। मृतक राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि सोनम रघुवंशी के परिजनों की मदद के बगैर उसकी जमानत याचिका शिलांग कोर्ट में लग ही नहीं सकती।

क्या सच में सोनम रघुवंशी को मिलेगी जमानत

सोनम रघुवंशी की ओर से लगाई गई जमानत याचिका पर कोर्ट ने विचार करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि, देखना ये होगा कि सोनम को शिलांग कोर्ट से जमानत मिलती है या नहीं क्योंकि देश के इस सबसे बहुचर्चित हत्याकांड में सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी और हत्या की मास्टरमाइंड बताई जाती है।

Published on:

18 Dec 2025 01:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ‘मैं शादी से खुश थी, राज से भाई वाले थे संबंध…’, सोनम को मिलेगी जमानत ?

