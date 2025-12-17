17 दिसंबर 2025,

बुधवार

CLAT 2026: एमपी की रिद्धि बनी STATE TOPPER

CLAT 2026: देश की 26 प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में प्रवेश के लिए आयोजित CLAT 2026 की परीक्षा में एमपी के स्टूडेंट्स का दिखा जलवा, रिद्धि रही स्टेट टॉपर, तो इनका भी नाम भी दिखा AIR में...

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Dec 17, 2025

MP News CLAT 2026 Result State Topper Riddhi Agrawal

MP News CLAT 2026 Result State Topper Riddhi Agrawal (photo:patrika)

MP news: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2026) का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया है। देश की 26 प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में प्रवेश के लिए आयोजित इस परीक्षा में इंदौर के विद्यार्थियों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन कर शहर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। इस साल परीक्षा पैटर्न में बदलाव के बावजूद इंदौर के विद्यार्थियों ने टॉप रैंक हासिल की है।

मध्य प्रदेश स्टेट टॉपर ऋद्धि अग्रवाल 'AIR 6' पर

मध्य प्रदेश स्टेट टॉपर ऋद्धि अग्रवाल बनीं है, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक (आईआर) 6 हासिल की। साथ ही वे ऑल इंडिया विमेन रैंक 2 पर भी रहीं। ऋद्धि ने कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ दो सालों तक क्लैट की तैयारी की।

मुस्तफा खान ने एआईआर 55 (एमपी रैंक 4), उत्प्रभ गौतम ने एआईआर 199, सभ्य ढाका ने एआईआर 234, अनन्या शर्मा ने एआईआर 362, अरहान सैय्यद ने एआईआर 404, यथार्थ शर्मा ने एआईआर 776, आदित्य सिसोदिया ने एआईआर 759, सृजन शुक्ला ने एआईआर 847, ईशिका त्रिपाठी ने एआईआर 861, हर्ष तिवारी ने एआईआर 942 और सुहानी चावला ने एआईआर 1035 प्राप्त की। वहीं भोपाल से पार्थ जेधे ने AIR 11 हासिल कर मध्य प्रदेश रैंक 2 प्राप्त की।

एक प्रश्न निरस्त, 119 प्रश्नों पर मूल्यांकन

परीक्षा के बाद लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन से एक प्रश्न को तकनीकी कारणों से निरस्त कर दिया गया। इसके बाद अंतिम मूल्यांकन 120 के बजाय 119 प्रश्नों के आधार पर किया गया।

बदले पैटर्न का इन्हें मिला फायदा

एक्सपर्ट बाहुल शास्त्री ने कहा कि इस साल का बदला हुआ पैटर्न उन छात्रों के पक्ष में रहा, जिनकी तैयारी मजबूत कॉन्सेप्ट और लॉजिकल सोच पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि स्कूल की पढ़ाई के साथ क्लैट की तैयारी करना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और अनुशासित अभ्यास से राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष रैंक हासिल की जा सकती है।

Published on:

17 Dec 2025 10:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / CLAT 2026: एमपी की रिद्धि बनी STATE TOPPER

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

