CLAT 2026: एमपी की रिद्धि बनी STATE TOPPER

मुस्तफा खान ने एआईआर 55 (एमपी रैंक 4), उत्प्रभ गौतम ने एआईआर 199, सभ्य ढाका ने एआईआर 234, अनन्या शर्मा ने एआईआर 362, अरहान सैय्यद ने एआईआर 404, यथार्थ शर्मा ने एआईआर 776, आदित्य सिसोदिया ने एआईआर 759, सृजन शुक्ला ने एआईआर 847, ईशिका त्रिपाठी ने एआईआर 861, हर्ष तिवारी ने एआईआर 942 और सुहानी चावला ने एआईआर 1035 प्राप्त की। वहीं भोपाल से पार्थ जेधे ने AIR 11 हासिल कर मध्य प्रदेश रैंक 2 प्राप्त की।