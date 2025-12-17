पत्रिका खुलासे के बाद हड़कंप, बच्चों को ‘HIV Blood Transfusion’ पर ताबड़तोड़ एक्शन की तैयारी

MP News: जिले में थैलेसीमिया पीड़ित मासूम बच्चे सरकारी रक्त कोष के संक्रमित रक्त से एचआइवी पॉजिटिव हुए हैं। पत्रिका के खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। स्वास्थ्य आयुक्त तरुण राठी ने जांच कमेटी बनाई है। अध्यक्ष स्वास्थ्य विभाग की क्षेत्रीय संचालक रीवा डॉ. सत्या अवधिया हैं। कमेटी सात दिन में रिपोर्ट देगी। उधर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है। सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बताया कि संबंधितों को नोटिस जारी करने जा रहे हैं।