एमपी के इस हाइवे का 93 किमी. का हिस्सा है ‘क्रिटिकल कॉरिडोर’

कलेक्टर ने लोक निर्माण, एनएचआई, एमपीआरडीसी के अधिकारियों से कहा कि सड़कों के रिपेयर वर्क में तेजी लाएं। बैठक के दौरान ये भी बताया गया कि चित्रकूट से सतना सड़क के लिए 20 करोड़ स्वीकृत हैं। कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। सतना-सेमरिया रोड रिपेयरिंग का टेंडर भोपाल में अटका हुआ है। डीएसपी ट्रैफिक ने बताया कि सतना में चार ब्लैक स्पॉट खाम्हा खूझा, रनेही मोड, कृपालपुर, बेला चिन्हित किए गए थे, जिनमें ब्लैक स्पॉट रनेही मोड को ठीक कर लिया गया है। आगामी समय में 13 स्थानों पर और दुर्घटनाओं के ब्लैक स्पॉट बन सकते हैं।