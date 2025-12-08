एमपी की ‘राज्यमंत्री’ का ‘भाई’ गांजा तस्करी करते पकड़ाया, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी का भाई गांजा तस्करी करते गिरफ्तार। फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के सतना जिले में राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी समेत दो आरोपियों को पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। रामपुर बाघेलान टीआई संदीप चतुर्वेदी की अगुवाई में पुलिस टीम की कार्रवाई। बीते कुछ दिनों पहले राज्यमंत्री का बहनोई बांदा में गांजा के साथ पकड़ा गया था। patrika.com ने राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया।
इस मामले में पुलिस ने बांदा जेल में बंद राज्यमंत्री के बहनोई शैलेंद्र सिंह को भी आरोपी बनाया है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर करीब 46 किलो गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की गई है।
3 दिसंबर को एसपी पलाश बंसल के निर्देश पर नरैनी पुलिस गश्त कर रही थी। तभी नरैनी-कालिंजर रोड में पेट्रोल पंप के पास कुछ संदिग्ध दिखे। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर संदिग्धों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान और वाहन की डिग्गी से गांजा बरामद हुआ। साथ ही एक अवैध हथियार मिला। ऐसे में पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला कायम कर जेल भेज दिया है।
पुलिस के द्वारा राज्यमंत्री के गिरफ्तार बहनोई दीपक सिंह राजावत पिता रजनीरा निवासी उजरौधा थाना रैगांव और सैलेन्द्र मंदिर दोनों सतना जिले के निवासी पिता सुरेन्द्र निवासी उगरी हनुमान है। इसी तरह बुद्धविलास पिता बोधन निवासी मढ़ाव जिला बांदा, महिपत मिता मूलचन्द्र निवासी बड़ेहा जिला बांदा) और अभिलाष पिता बीरेन्द्र निवासी खरौली जिला बांदा को पकड़ा है।
