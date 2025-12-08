एमपी की ‘राज्यमंत्री’ का ‘भाई’ गांजा तस्करी करते पकड़ाया, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के सतना जिले में राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी समेत दो आरोपियों को पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। रामपुर बाघेलान टीआई संदीप चतुर्वेदी की अगुवाई में पुलिस टीम की कार्रवाई। बीते कुछ दिनों पहले राज्यमंत्री का बहनोई बांदा में गांजा के साथ पकड़ा गया था। patrika.com ने राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया।



इस मामले में पुलिस ने बांदा जेल में बंद राज्यमंत्री के बहनोई शैलेंद्र सिंह को भी आरोपी बनाया है। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर करीब 46 किलो गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की गई है।