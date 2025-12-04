एमपी में ई-अटेंडेंस न लगाना 677 शिक्षकों को पड़ा महंगा, नोटिस जारी

ई-अटेंडेंस नहीं लगाने वाले शिक्षकों की जानकारी मझगवां, नागौद और रामपुर बाघेलान के बीईओ ने नहीं उपलब्ध करवाई। जिस पर इन्हें नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा उचेहरा से 194 शिक्षकों और सोहावल ब्लाक के 679 शिक्षकों द्वारा ई-अटेंडेंस नहीं लगाने की जानकारी बीईओ द्वारा दी गई है। इनमे से जो शिक्षक बीएलओ के काम में नियुक्त हैं, उन्हें छोड़ कर उचेहरा ब्लाक के 108 तथा सोहावल ब्लाक के 569 सहित कुल 677 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।