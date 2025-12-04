4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

सतना

एमपी में ई-अटेंडेंस न लगाना 677 शिक्षकों को पड़ा महंगा, नोटिस जारी

mp news: कलेक्टर की फटकार के डीईओ ने सभी बीईओ से मांगी थी ई-अटेंडेंस को लेकर जानकारी....।

सतना

Shailendra Sharma

Dec 04, 2025

E-Attendance

E-Attendance

mp news: मध्यप्रदेश में हमारे शिक्षक एप में ई-अटेंडेंस (E-Attendance) लगाना सभी सरकारी शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया गया है लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षक ई-अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं जो उन्हें महंगा पड़ रहा है। मामला सतना जिले का है जहां ई-अटेंडेंस न लगाने के कारण जिले के 677 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इतना ही नहीं ई-अटेंडेंस नहीं लगाने वाले शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध कराने के कारण तीन बीईओ को भी नोटिस जारी किया गया है।

677 शिक्षकों को नोटिस जारी

हमारे शिक्षक एप में ई-अटेंडेंस लगाने के मामले में सतना जिले की स्थिति प्रदेश में सबसे नीचे होने के बाद अब शिक्षकों पर कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। डीईओ ने उचेहरा और सोहावल ब्लाक के 677 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही मझगवां, नागौद और रामपुर बाघेलान विकासखंड के बीईओ को भी नोटिस जारी किया गया है। ई-अटेंडेंस के मामले में सतना जिले की कमजोर प्रगति पर कलेक्टर द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद डीईओ ने सभी बीईओ से ई-अटेंडेंस की जानकारी तलब की थी।

जानकारी न देने पर तीन बीईओ को भी मिला नोटिस

ई-अटेंडेंस नहीं लगाने वाले शिक्षकों की जानकारी मझगवां, नागौद और रामपुर बाघेलान के बीईओ ने नहीं उपलब्ध करवाई। जिस पर इन्हें नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा उचेहरा से 194 शिक्षकों और सोहावल ब्लाक के 679 शिक्षकों द्वारा ई-अटेंडेंस नहीं लगाने की जानकारी बीईओ द्वारा दी गई है। इनमे से जो शिक्षक बीएलओ के काम में नियुक्त हैं, उन्हें छोड़ कर उचेहरा ब्लाक के 108 तथा सोहावल ब्लाक के 569 सहित कुल 677 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

Published on:

04 Dec 2025 09:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / एमपी में ई-अटेंडेंस न लगाना 677 शिक्षकों को पड़ा महंगा, नोटिस जारी

