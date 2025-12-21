21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

18 लाख लाड़लियों को नहीं मिल रही किस्त, 15 जनवरी से फिर जुड़ेंगे नाम

Ladli Lakshmi Yojana: विभाग के लगातार निर्देशों के बावजूद जिला स्तर पर इस मामले में गंभीरता नहीं बरती गई है...

2 min read
Google source verification

सतना

image

Astha Awasthi

Dec 21, 2025

Ladli Lakshmi Yojana

Ladli Lakshmi Yojana (Photo Source - Patrika)

Ladli Lakshmi Yojana: लाड़ली लक्ष्मी योजना में प्रदेशभर में कुल 52.02 लाख बालिकाओं का पंजीयन है, लेकिन इनमें से 18.22 लाख बालिकाओं को योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। इसका मुख्य कारण समग्र सत्यापन का पूरा न होना बताया जा रहा है। विभाग के लगातार निर्देशों के बावजूद जिला स्तर पर इस मामले में गंभीरता नहीं बरती गई है।

सतना जिला मुख्यालय में ही 11 हजार पंजीकृत बालिकाओं में से 4866 का समग्र सत्यापन नहीं हो सका है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रारंभ से जितने प्रकरण स्वीकृत किए गए है उन सभी में हितग्राहियों को आधार से केवायसी करानी होगी। इसके बाद आधार व स्कूल की समग्र आईडी से मिलान होना चाहिए, तभी बेटियों को पैसा मिलेगा। यदि मिलान नहीं होता है तो किस्त खाते में नहीं आएगी।

छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं

समग्र सत्यापन का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाना है। उनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत योजना लाभार्थी बालिकाओं का नाम समग्र में जुड़ा है या नहीं यह जांचने के बाद संबंधित बालिका का नाम परिवार की समग्र आईडी में जोड़ा जाता है। समग्र आईडी में नाम जुडने के बाद बालिका को छात्रवृत्ति मिलती है, पाया गया है कि मध्यप्रदेश में कुल 52,02,939 बालिकाएं योजना के तहत पंजीकृत है। इसमें से 33,80,299 का ही समग्र सत्यापन हो सका है। अभी भी प्रदेश में 18,22,640 बालिकाओं का समग्र सत्यापन होना शेष है। इस वजह से संबंधित बालिकाओं को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

कलेक्ट्रेट में लगाते हैं अभिभावक चक्कर

सतना और मैहर जिले में कुल 66211 बालिकाओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी है। जानकारी के अभाव में इनके अभिभावक कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत लेकर घूमते रहते हैं। ऐसा ही मामला बीते दिनों जनसुनवाई में भी आया था। रामपुर की बाघेलान से आए अभिभावक ने अपनी बेटी को छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत की थी। जब परीक्षण किया गया तो पता चला कि समग्र सत्यापन नहीं हो सका है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि संबंधित बालिकाओं का सत्यापन करें और समग्र में नाम जुड़वाए। इसके साथ एसएमएस के माध्यम से भी समग्र सत्यापन की सूचना दी जा रही है। 15 जनवरी तक यह कार्य पूरा करने का टारगेट तय किया गया है। - राजीव सिंह, जिला महिला बाल विकास अधिकारी

ये भी पढ़ें

MP में ‘मेट्रोपॉलिटिन रीजन’ सीमा तय, शामिल होंगे 2524 गांव, 30 तहसीलें, 12 नगरीय क्षेत्र
भोपाल
Bhopal Metropolitan Region

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 03:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / 18 लाख लाड़लियों को नहीं मिल रही किस्त, 15 जनवरी से फिर जुड़ेंगे नाम

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में जिला अस्पताल में मुंह में मंगोड़ी लेकर धमाचौकड़ी मचा रहे चूहे

Rats creating a ruckus with pakoras at Satna District Hospital
सतना

HIV Blood Transfusion Case पर एक्शन में सरकार, ब्लड बैंकों में ऑडिट के निर्देश

HIV Blood Transfusion case big update
सतना

बच्चो ने वीडियो बनाकर BJP विधायक से लगाई गुहार, कहा- हम खेल नहीं पाते, रोड बनवा दीजिए…

maihar broken roads-dust problem children video appeal to bjp mla mp news
सतना

रिश्वत लेते पकड़ाया नायब तहसीलदार, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

satna
सतना

इन शिक्षकों को नहीं लगानी होगी ‘ई-अटेंडेंस’, जारी किया गया पत्र

e-attendance
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.