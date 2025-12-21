18 लाख लाड़लियों को नहीं मिल रही किस्त, 15 जनवरी से फिर जुड़ेंगे नाम

समग्र सत्यापन का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किया जाना है। उनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत योजना लाभार्थी बालिकाओं का नाम समग्र में जुड़ा है या नहीं यह जांचने के बाद संबंधित बालिका का नाम परिवार की समग्र आईडी में जोड़ा जाता है। समग्र आईडी में नाम जुडने के बाद बालिका को छात्रवृत्ति मिलती है, पाया गया है कि मध्यप्रदेश में कुल 52,02,939 बालिकाएं योजना के तहत पंजीकृत है। इसमें से 33,80,299 का ही समग्र सत्यापन हो सका है। अभी भी प्रदेश में 18,22,640 बालिकाओं का समग्र सत्यापन होना शेष है। इस वजह से संबंधित बालिकाओं को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पा रहा है।