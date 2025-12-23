23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

HIV Blood Transfusion Case में चौंकाने वाला खुलासा, एक्सपायरी डेट…खून की दलाली, कैसे ढूंढ़ेंगे ‘डोनर’

HIV Blood Transfusion Case: सतना में एचआइवी संक्रमित ब्लड डोनर को नहीं ढूंढ़ पा रहा प्रशासन, खून की दलाली ने दहलाया दिल, तो सवाल ये भी क्या एक्सपायर ब्लड भी चढ़ाया...

2 min read
Google source verification

सतना

image

Sanjana Kumar

Dec 23, 2025

HIV Blood Transfusion case satna big update

HIV Blood Transfusion case satna big update(photo: freepik/ patrika)

HIV Blood Transfusion Case Satna: थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआइवी संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को चढ़ाने के लिए बिरला अस्पताल के लड बैंक ने एसपायर्ड खून जारी किया था। यह खुलासा सतना पहुंची नाको की टीम की जांच में हुआ है। दो दिन पहले सामने आए इस तथ्य के बाद जांच टीम समेत संबंधित अफसरों ने चुप्पी साध ली है। इधर, मामला उजागर होने के 7 दिन बाद राज्य से लेकर केंद्र की टीम पहुंची। जांच शुरू की, लेकिन अब भी बच्चों को एचआइवी वायरस देने वाले डोनर लापता हैं।

एक्सपायर ब्लड किया इश्यू

सूत्रों की मानें तो नाको की टीम को जांच में बिरला अस्पताल के ब्लड बैंक में एक्सपायर्ड ब्लड रखा मिला है। इसी तरह का एक्सपायर्ड खून थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को चढ़ाने के लिए इश्यू किया गया। जब मामले में राज्य स्तरीय टीम की सदस्य प्रियंका चौबे से बात की गई तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। हालांकि उन्होंने इतना कहा कि मामले की जांच की जा रही है। इस बीच मामले में पत्रिका ने बिरला अस्पताल का पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने पक्ष नहीं रखा है।

खून की दलाली के फेर में एचआइवी ब्लड डोनर को ढूंढऩा मुश्किल

सरकारी ब्लड बैंक से बच्चों को एचआइवी संक्रमित खून चढ़ाने का मामला सप्ताहभर पहले आया। जिला-राज्य, केंद्रीय टीमें जांच कर रही हैं। लेकिन एचआइवी संक्रमित ब्लड डोनर का पता नहीं चल सका। ब्लड बैंक में दलाली के मामले जैसे सामने आए, वैसे में डोनर का पता लगाना मुश्किल है। स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी की असिस्टेंट डायरेक्टर मोनल सिंह भी इससे इत्तेफाक रखती हैं।

अफसरों ने साधी चुप्पी

मामले मेंमध्यप्रदेश की राज्यस्तरीय जांच टीम में शामिल रूबी खान ने चुप्पी साध ली है। सतना सीएमएचओ, सीएस, जिला ब्लड बैंक प्रभारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

ये भी पढ़ें

गार्डन में खेलते अचानक बिगड़ी तबीयत, 14 साल के स्टूडेंट की कार्डियक अरेस्ट से मौत
उज्जैन
MP News 14 Yearl student died due to cardiac arrest in ujjain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 09:51 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / HIV Blood Transfusion Case में चौंकाने वाला खुलासा, एक्सपायरी डेट…खून की दलाली, कैसे ढूंढ़ेंगे ‘डोनर’

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ब्लड बैंक में ‘HIV पॉजिटिव’ ने दो बार किया रक्तदान, खून देने वाला पेशेवर डोनर

HIV-positive blood
सतना

एमपी में मंत्री की पैर की ठोकर से उखड़ी घटिया सड़क, देखें वीडियो

satna
सतना

18 लाख लाड़लियों को नहीं मिल रही किस्त, 15 जनवरी से फिर जुड़ेंगे नाम

Ladli Lakshmi Yojana
सतना

एमपी में जिला अस्पताल में मुंह में मंगोड़ी लेकर धमाचौकड़ी मचा रहे चूहे

Rats creating a ruckus with pakoras at Satna District Hospital
सतना

HIV Blood Transfusion Case पर एक्शन में सरकार, ब्लड बैंकों में ऑडिट के निर्देश

HIV Blood Transfusion case big update
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.