23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

गार्डन में खेलते अचानक बिगड़ी तबीयत, 14 साल के स्टूडेंट की कार्डियक अरेस्ट से मौत

MP News: मध्य प्रदेश में तीन दिन में तीन किशोरो की कार्डियक अरेस्ट से मौत, आखिर खेलते-खेलते क्यों जा रही बच्चों की जान....

less than 1 minute read
Google source verification

उज्जैन

image

Sanjana Kumar

Dec 23, 2025

MP News 14 Yearl student died due to cardiac arrest in ujjain

MP News 14 Yearl student died due to cardiac arrest in ujjain(photo:patrika/freepik)

MP News: युवाओं में बढ़ती दिल की बीमारी चिंता बढ़ा रही है। प्रदेश में तीन दिन में दो किशोरों की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। शुक्रवार को बड़वानी में 17 साल की किशोरी के बाद अब उज्जैन में 7वीं के छात्र की भी कार्डियक अरेस्ट से मौत का मामला सामने आया है । नागदा के प्रकाशनगर निवासी निकुंज सेठिया (14) की तबीयत घर के पास ही गार्डन में खेलते वक्त बिगड़ी। अचेत अवस्था में परिजन उसे अस्पताल ले गए, यहां से उसे उज्जैन रेफर किया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने उसकी हृदय गति रुकने से मौत की पुष्टि की है।

इनको भी आया हार्ट अटैक और हो गई मौत

- अशोकनगर: 22 दिसंबर को 55 साल के योग प्रशिक्षक नरेंद्र सोनी की मौत

- बड़वानी: 19 दिसंबर को 17 साल की ट्विंकल गोयल ने दम तोड़ा।

- नागदा: फरवरी में 16 साल के सुनील की जान चली गई।

- इंदौर: परिणिता जैन, विदिशा में शादी समारोह में मौत

- छतरपुर: 12वीं के छात्र को स्कूल में हार्ट अटैक आ गया और उसकी भी मौत हो गई।

और अबउज्जैन में सामने आए इस मामले ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर अचानक क्यों दिल के हाथों मर रहे मासूम बच्चे?

ये भी पढ़ें

कड़ाके की ठंड के चलते स्कूलों का समय बदला, जारी हुआ आदेश, जाने नई टाइमिंग
छतरपुर
School Timing Change

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 09:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / गार्डन में खेलते अचानक बिगड़ी तबीयत, 14 साल के स्टूडेंट की कार्डियक अरेस्ट से मौत

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

महाकाल के दरबार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा, शयन आरती में हुए शामिल

Ujjain News
उज्जैन

Mahakal Ujjain: नए साल में बदली रहेगी महाकाल दर्शन व्यवस्था, होंगे कई बदलाव

Mahakaleshwar Ujjain
उज्जैन

हाई सिक्योरिटी वाली पॉश कॉलोनी में लाखों की चोरी, सुरक्षा गार्ड ही नहीं सेंसर सिस्टम भी फेल

Robbery Case
उज्जैन

दरगाह में गूंजा ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ, बड़ी संख्या में हिंदू-मुस्लिम हुए शामिल

ujjain-news
उज्जैन

Haj Yatra 2026: हज यात्रा के दौरान अब एक कमरे में नहीं रह सकेंगे ‘मियां-बीवी’

Saudi Arabia, Haj Yatra 2026
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.