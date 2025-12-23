गार्डन में खेलते अचानक बिगड़ी तबीयत, 14 साल के स्टूडेंट की कार्डियक अरेस्ट से मौत

MP News: युवाओं में बढ़ती दिल की बीमारी चिंता बढ़ा रही है। प्रदेश में तीन दिन में दो किशोरों की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। शुक्रवार को बड़वानी में 17 साल की किशोरी के बाद अब उज्जैन में 7वीं के छात्र की भी कार्डियक अरेस्ट से मौत का मामला सामने आया है । नागदा के प्रकाशनगर निवासी निकुंज सेठिया (14) की तबीयत घर के पास ही गार्डन में खेलते वक्त बिगड़ी। अचेत अवस्था में परिजन उसे अस्पताल ले गए, यहां से उसे उज्जैन रेफर किया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने उसकी हृदय गति रुकने से मौत की पुष्टि की है।