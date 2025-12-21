एमपी में मंत्री के पैर की ठोकर से उखड़ी घटिया सड़क, देखें वीडियो

minister pratima bagri exposes poor road quality corruption (सोर्स- पत्रिका)
mp news: मध्यप्रदेश में सरकारी निर्माण कार्यों में किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है इसकी बानगी सतना जिले में देखने को मिली है। यहां ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से बनाई गई भ्रष्टाचार की घटिया सड़क की पोल उस दौरान खुल गई जब राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी औचक निरीक्षण करने पहुंची। नई सड़क पर मंत्री प्रतिमा बागरी ने पैर से ठोकर मारी तो भ्रष्टाचार कर बनाई गई सड़क की परतें उखड़ गईं। सड़क में भ्रष्टाचार पकड़ने के बाद मंत्री प्रतिमा बागरी ने कार्यपालन यंत्री को जमकर फटकार लगाई और ठेका निरस्त करने के आदेश दिए हैं।
सतना जिले की कोठी तहसील में पोड़ी-मनकहरी तक करीब 3 किमी. लंबी सड़क बनाई गई है लेकिन सड़क के नवीनीकरण के नाम पर यहां ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसी सड़क डाली गई जो पैर की ठोकर से उखड़ रही है। राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी जब इस नई सड़क का औचक निरीक्षण करने पहुंची तो उन्होंने इसकी गुणवत्ता को लेकर जमकर नाराजगी जताई। मंत्री बागरी ने पहले तो खुद ही अपने पैर से ठोकर मारी तो रोड उखड़ने लगी जिस पर उन्होंने कहा कि देखिए ये रोड बनी है। मौके पर मौजूद कार्यपालन यंत्री बीआर सिंह से जब मंत्री बागरी ने घटिया रोड को लेकर सवाल पूछा तो वो ये कहकर बात को टालते नजर आए कि सड़क के कुछ हिस्से रिजेक्ट किए गए हैं लेकिन जमीनी हकीकत यह थी कि पूरी सड़क ही निम्न स्तर की बनी थी।
सड़क की घटिया गुणवत्ता देख मंत्री प्रतिमा बागरी ने कार्यपालन यंत्री बीआर सिंह को जमकर फटकार लगाई साथ ही रोड बनाने वाले ठेकेदार का ठेका निरस्त करने के निर्देश दिए। मंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि ये अधिकारियों की लापरवाही और विफलता है इस तरह की घटिया सड़क कैसे बनी? क्या किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने निरीक्षण नहीं किया? उन्होंने कहा कि जनता के पैसों की ऐसी बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मंत्री प्रतिमा बागरी ने घटिया सड़क का वीडियो भी बनवाया है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
