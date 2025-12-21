एमपी में मंत्री के पैर की ठोकर से उखड़ी घटिया सड़क, देखें वीडियो

सतना जिले की कोठी तहसील में पोड़ी-मनकहरी तक करीब 3 किमी. लंबी सड़क बनाई गई है लेकिन सड़क के नवीनीकरण के नाम पर यहां ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसी सड़क डाली गई जो पैर की ठोकर से उखड़ रही है। राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी जब इस नई सड़क का औचक निरीक्षण करने पहुंची तो उन्होंने इसकी गुणवत्ता को लेकर जमकर नाराजगी जताई। मंत्री बागरी ने पहले तो खुद ही अपने पैर से ठोकर मारी तो रोड उखड़ने लगी जिस पर उन्होंने कहा कि देखिए ये रोड बनी है। मौके पर मौजूद कार्यपालन यंत्री बीआर सिंह से जब मंत्री बागरी ने घटिया रोड को लेकर सवाल पूछा तो वो ये कहकर बात को टालते नजर आए कि सड़क के कुछ हिस्से रिजेक्ट किए गए हैं लेकिन जमीनी हकीकत यह थी कि पूरी सड़क ही निम्न स्तर की बनी थी।