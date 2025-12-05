12 हजार टीचर्स की रोकी गई सैलरी, ये है कारण…

MP News: मध्यप्रदेश के सतना-मैहर जिले में ई- अटेंडेंस को लेकर एक विभाग के दो नियम सामने आए है। दोनों जिलों में स्कूल शिक्षा विभाग के 12725 स्टाफ को वेतन नहीं दिया गया है। इन्ही अधिकारियों व कर्मियों में से डीपीसी कार्यालय से जुड़े 150 से ज्यादा ऑफिसरों की नवंबर में किए कार्य का 2 दिसंबर को वेतन जारी हो गया है। सैलरी न पाने वाले शिक्षकों का आरोप है कि ई-अटेंडेंस लगाने वालों को वेतन जारी नहीं किया जा रहा है। पर न लगाने वालों को वेतन मिल गया।