12 हजार टीचर्स की रोकी गई सैलरी, ये है कारण…

MP News: मध्यप्रदेश के सतना-मैहर जिले में ई- अटेंडेंस को लेकर एक विभाग के दो नियम सामने आए है। दोनों जिलों में स्कूल शिक्षा विभाग के 12725 स्टाफ को वेतन नहीं दिया गया है। इन्ही अधिकारियों व कर्मियों में से डीपीसी कार्यालय से जुड़े 150 से ज्यादा ऑफिसरों की नवंबर में किए कार्य का 2 दिसंबर को वेतन जारी हो गया है। सैलरी न पाने वाले शिक्षकों का आरोप है कि ई-अटेंडेंस लगाने वालों को वेतन जारी नहीं किया जा रहा है। पर न लगाने वालों को वेतन मिल गया।
मिली जानकारी के मुताबिक सतना जिले में अध्यापक, बाबू व भृत्य की संख्या 6997 और प्राचार्य, प्रधानाचार्य एवं शाला प्रभारियों की संख्या 1860 कुल 8857 है। वहीं मैहर जिले में शिक्षक, बाबू व भृत्य की संख्या 2991 और शाला प्रभारियों की संख्या 877 कुल 3868 है। 12725 स्टाफ में से डीपीसी, एपीसी, बीआरसी, बीएसी, सीएसी, एमआईएस व कई ऑपरेटरों को वेतन जारी किया गया है।
2 दिसंबर के डाटा अनुसार सतना जिले में गेस्ट टीचर व व्यवसायिक शिक्षकों की ई- अटेंडेंस 90 प्रतिशत से ऊपर है। 92.03 प्रतिशत अतिथि शिक्षक ई-अटेंडेंस लगा रहे है। सबसे अच्छा कार्य नागौद, मझगवां और रामपुर बाघेलान में हो रहा है। वहीं सोहावल व उचेहरा पिछड़े है। इसी तरह 5 विकासखंड में व्यवसायिक शिक्षकों की ई-अटेंडेंस 91 प्रतिशत से अधिक है। नागौद, मझगवां, रामपुर बाघेलान व उचेहरा का अच्छा प्रदर्शन है। जबकि जिला मुपयालय वाले सोहावल व्लॉक पीछे चल रहा है।
शिक्षा विभाग में चर्चा है कि जिन शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ ने ई-अटेंडेंस लगाना शुरू कर दिया है। उनका वेतन जारी करने के लिए बिल तैयार कर 5 दिसंबर से ट्रेजरी भेजा जाएगा। करीब 1500 बीएलओ को ई-अटेंडेंस अनिवार्य नहीं है। ऐसे में उनका रूका वेतन जारी होगा। सिर्फ उन्हीं लोगों का वेतन नहीं निकलेगा। जिन्होंने ई-अटेंडेंस की शुरुआत नहीं की है। अब मतलब साफ है कि स्कूल शिक्षा विभाग के हर स्टाफ को ई-अटेंडेंस हर हाल में लगाना ही पड़ेगा।
पूर्व के दिनों की अपेक्षा स्कूल इंचार्ज और लोक सेवकों के ई- अटेंडेंस में सुधार हो रहा है। जिले में स्कूल इंचार्ज की 57.85 प्रतिशत व लोक सेवकों की 59.95 प्रतिशत ई-अटेंडेंस लग रही है। रामपुर बाघेलान के स्कूल इंचार्जों का 68.42 प्रतिशत रहा। दूसरे नंबर में उचेहरा, तीसरे नंबर में नागौद व चौथे नंबर में सोहावल है। जबकि मझगवां 40.96 फीसदी में अटका है।
