अजब-गजब SIR: MP में यहां जितने वोटर नहीं उससे ज्यादा हो गए वेरीफाई! प्रशासन के उड़े होश…

2 दिसंबर के आंकड़ों के अनुसार सतना जिले की 5 विधानसभाओं में 51,627 मतदाताओं के नाम काट सशते हैं। इन मतदाताओं के गणना एत्रक वापस नहीं आए है। इसमें से 13786 मतदाताओं की मौत हो चुकी है. लिहाजा इनका नाम कटना तो लय है। जबकि 4322 मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं। 3:080 मतदाता स्थायी रूप से अन्यत्र जा चुके हैं। लिहाजा इनका भी नाम कटना लगभग तय है। 2107 मतदाता पहले से इनरोल है लिहाजा रो नाम भी करेंगे। हालांकि नाम काटने के पहले संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा।