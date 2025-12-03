Patrika LogoSwitch to English

सतना

अजब-गजब SIR: MP में यहां जितने वोटर नहीं उससे ज्यादा हो गए वेरीफाई! प्रशासन के उड़े होश…

MP News: मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण में बड़ा खुलासा! रेगांव विधानसभा में मतदाताओं से ज्यादा का सत्यापन दर्ज हुआ। 100.01% डिजिटाइजेशन ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए।

2 min read
Google source verification

सतना

image

Akash Dewani

Dec 03, 2025

SIR survey more than 100 percent voters verified satna mp news

more than 100 percent voters verified in satna during SIR survey (फोटो- Patrika.com)

SIR survey: सतना में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के प्रथम चरण का कार्य अंतिम दौर पर है। सतना जिले की 5 विधानसभाओं में में तीन में प्रथम चरण पूरा हो गया है और शेष दो विधानसभाओं में भी 99 फीसदी से ज्यादा डिजिटाइजेशन (सत्यापन) हो चुका है। रेगांव विधानसभा से चौकाने वाले आंकड़े सामने आए है। यहां जितने मतदाता नहीं है, उससे ज्यादा का सत्यापन हो गया है।

इससे एसआईआर प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार 2 दिसंबर की शाम 6 बजे की एसआईआर की जो स्टेटस रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार रेगांव विधानसभा में मतदाताओं का डिजिटाइ‌जेशन 100.01 फीसदी होना बताया गया है। यह प्रतिशत 224248 मतदाताओं के सत्यापन का है। सामान्य भाषा में समझे तो रैगांव विधानसभा में जितने मतदाता है उससे ज्यादा मतदाताओं का सत्यापन कर दिया गया। जबकि ऐसा संभव नहीं है। (mp news)

अन्य विधानसभाओं की यह है स्थिति

चित्रकूट विधानसभा में डिजिटाइजेशन का कार्य 99.97 प्रतिशत, सतना विधानसभा में 99.69 फीसदी, नागौय विधानसभा में 100 फीसदी रामपुर बाघेलान विधानसभा में 100 फीसदी कार्य पूरा हो गया है। इस तरह से सतना जिले की पांच विधानसभाओं में 99.63 फीसदी डिजिटाइ‌जेशन का कार्य हो गया है।

51 हजार पर लटकी नाम कटने की तलवार

2 दिसंबर के आंकड़ों के अनुसार सतना जिले की 5 विधानसभाओं में 51,627 मतदाताओं के नाम काट सशते हैं। इन मतदाताओं के गणना एत्रक वापस नहीं आए है। इसमें से 13786 मतदाताओं की मौत हो चुकी है. लिहाजा इनका नाम कटना तो लय है। जबकि 4322 मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं। 3:080 मतदाता स्थायी रूप से अन्यत्र जा चुके हैं। लिहाजा इनका भी नाम कटना लगभग तय है। 2107 मतदाता पहले से इनरोल है लिहाजा रो नाम भी करेंगे। हालांकि नाम काटने के पहले संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा।

अनाधिकार आदेश जारी कर लगाई ड्यूटी

सतना विधानसभा के ईआरओ कार्यालय द्वारा नियम विरुद्ध संकुल प्राचार्य की बीएलओ के रूप में ड्यूटी लगाने का मामला शांत नहीं हुआ था कि एक और गड़बड़‌झाला सामने आया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने उचेहरा तहसील के परसमनिया पठार के परिहट के शिवाक रमेश प्रसाद गौतम को सतना विस के कुपालपुर मतदान केंद्र में संलग्न कर दिया।

कारण बताया गया है कि कृपालपुर के बीएलओ का हाथ चोटिल हो गया है. उनके सहयोग के लिए गौतम को संलग्न किया है। सतना के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अन्य विधानसभा के बीएलओ को अपने यहां अटैच करने का अधिकार नहीं है। मामला जय संकुल प्राचार्य पहाड़ी के संज्ञान में आया तो उन्होंने निर्वाचक अधिकारी को पत्र लिखा है। यदि गौतम को आदेश के अनुसार मुक्त कर दिया जाता है तो विद्यालय शून्य शिक्षकीय शाला हो जाएगा। (mp news)

20-25 मतदाताओं का आ रहा अंतर- डीईओ

रेगांव का जो आंकड़ा 100 फीसदी से ज्यादा आ रहा है. ऐसा होना नहीं चाहिए। इसकी जांच करवाई जाएगी। लगभग 20-25 मतदाताओं का अंतर आ रहा है। - डॉ सत्तीश कुमार एस, जिला निर्वाचन अधिकारी





