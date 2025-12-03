पूर्व MLA जितेंद्र गेहलोत पर बहू ने लगाए गंभीर आरोप, कहा-दहेज के लिए परिवार ने की मारपीट, वीडियो वायरल

एसपी को दिए गए पत्र में दिव्या ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में देवेंद्र के साथ हुआ था। दिव्या के अनुसार शादी के बाद वे ससुराल पहुंची तो पति देवेंद्र शराब का आदी होकर कई महिलाओं से बात करता हुआ पाया गया। शादी के कुछ दिन बाद से ही 50 लाख रुपए दहेज की मांग करने लगे। इसके बाद आए दिन मारपीट करते हुए पैसों की मांग करते रहे। वह मायके आ गई तो 2019 राजीनामा करके वापस ले गए। 2021 में जब वह गर्भवती हुई तो उसे आशा बंधी की बच्चा होने से ये सब नहीं होगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इनका का क्रूरता का व्यवहार जारी रहा।