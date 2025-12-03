Patrika LogoSwitch to English

रतलाम

पूर्व MLA जितेंद्र गेहलोत पर बहू ने लगाए गंभीर आरोप, कहा-दहेज के लिए परिवार ने की मारपीट, वीडियो वायरल

MP News: आलोट के पूर्व विधायक जितेंद्र गेहलोत की पुत्रवधू दिव्या ने पति, देवर और ससुर पर दहेज के लिए क्रूर प्रताड़ना और छत से धक्का देकर मारने का आरोप लगाया।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Akash Dewani

Dec 03, 2025

Dowry Harassment ex mla Jitendra Gehlot family divya gehlot ratlam mp news

Dowry Harassment allegation on ex mla Jitendra Gehlot family by divya gehlot (फोटो- Patrika.com)

Dowry Harassment: रतलाम जिले के आलोट के पूर्व विधायक जितेंद्र गेहलोत (Former MLA Jitendra Gehlot) की पुत्र वधू दिव्या गेहलोत (Divya Gehlot) ने अपने पति देवेंद्र गेहलोत, देवर विशाल गेहलोत और ससुर जितेंद्र के साथ ही दादी सास अनिता गेहलोत पर मारपीट, दहेज के लिए प्रताड़ित करने और छत से धक्का देकर मारने के प्रयास के के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित दिव्या गेहलोत ने मंगलवार को एसपी अमित कुमार को इन आरोपों से जुड़ा तीन पत्रों का एक पत्र देकर कार्रवाई की माग की है। पत्र के साथ ही मेडिकल रिपोर्ट, एक्सरे भी एसपी को देते हुए कहा कि उसे न्याय दिलाया जाए। (MP News)

दिव्या ने एसपी से की शिकायत

एसपी को दिए गए पत्र में दिव्या ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में देवेंद्र के साथ हुआ था। दिव्या के अनुसार शादी के बाद वे ससुराल पहुंची तो पति देवेंद्र शराब का आदी होकर कई महिलाओं से बात करता हुआ पाया गया। शादी के कुछ दिन बाद से ही 50 लाख रुपए दहेज की मांग करने लगे। इसके बाद आए दिन मारपीट करते हुए पैसों की मांग करते रहे। वह मायके आ गई तो 2019 राजीनामा करके वापस ले गए। 2021 में जब वह गर्भवती हुई तो उसे आशा बंधी की बच्चा होने से ये सब नहीं होगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इनका का क्रूरता का व्यवहार जारी रहा।

छत से धक्का देकर हत्या करने का भी किया प्रयास-आरोप

इसी वर्ष 26 जनवरी को उसके साथ झगड़ा करके लात से मारपीट की और जान से मारने की नीयत से छत से धक्का दे दिया। वह गैलरी में गिरने से घायल हो गई। कुल्हे, रीढ़ की हड्डी, कमर, कंधे में चोटें आई फिर भी ये अस्पताल नहीं ले गए। चौधरी अस्पताल में परामर्श के लिए ले गए तो उन्होंने इंदौर ले जाने की सलाह दी।

वहां इसका कारण पूछा तो मुझे डराते हुए कहा कि यह सब नहीं बताना वरना ठीक नहीं होगा। कहना कि बाथरूम में गिर गई। अस्पताल में कुल्हा बदलना पड़ा, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ और बाई जांघ का फ्रैक्चर होने से रॉड डालनी पड़ी। बता दे आलोट पूर्व विधायक जितेंद्र, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गेहलोत के बेटे है।

पुत्री से भी नहीं मिलने दिया

दिव्या ने बताया कि 26 नवंबर को स्वास्थ्य थोड़ा ठीक होने पर पुत्री द्रुवांशी से मिलने नागदा गई तो घर में नहीं आने दिया। स्कूल पहुंची तो वहां भी मना कर रखा था कि उससे नहीं मिलने दिया जाए। इस पर निराश होकर वापस रतलाम लौट आई। इसके बाद 28 नवंबर को दहेज की राशि नहीं देने पर छोड़ देने की धमकी दे दी। (MP News)

वरिष्ठ कार्यालय भेजी - एसपी

दिव्या गेहलोत ने जनसुनवाई में अपनी तरफ से शिकायत दी है। हमने अग्रिम कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया है।- अमित कुमार, एसपी, रतलाम

Published on:

03 Dec 2025 02:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / पूर्व MLA जितेंद्र गेहलोत पर बहू ने लगाए गंभीर आरोप, कहा-दहेज के लिए परिवार ने की मारपीट, वीडियो वायरल

