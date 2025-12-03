बड़ा सवाल: ताप्ती के तट पर लगेगी किसकी प्रतिमा? बिरसा मुंडा, राजा भोज या महाराणा प्रताप….

इसके अलावा रघुवंशी समाज के द्वारा ताप्ती सरोवर के मध्य सूर्य भगवान (Lord Surya) की 51 फीट प्रतिमा स्थापना की मांग की गई है। रघुवंशी समाज के नारायण सिंह रघुवंशी, लोकेश सिंह रघुवंशी, सुरेश सिंह रघुवंशी सहित अन्य लोगों द्वारा एसडीएम कहार को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि मां ताप्ती सूर्य की पुत्री है तथा सूर्यदेव सभी के आराध्य देव है। इसलिए ताप्ती सरोवर के मध्य सप्त ऋषि टापू पर भगवान सूर्य की 51 फीट उंची प्रतिमा की स्थापना की जाए जिसके लिए प्रशासन से जगह की भी मांग की गई है।