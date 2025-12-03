बड़ा सवाल: ताप्ती के तट पर लगेगी किसकी प्रतिमा? बिरसा मुंडा, राजा भोज या महाराणा प्रताप….

tapti sarovar statue controversy (फोटो- betul.nic.in)
Tapti Sarovar:मुलताई नगर के पवित्र ताप्ती सरोवर तट पर विभिन्न समाजों के द्वारा प्रतिमाएं लगाने की मांग अधिकारियों से की गई है। पंवार समाज द्वारा राजा भोज की प्रतिमा सरोवर के मध्य टापू पर लगाने की मांग करते हुए कहा है कि हमारे क्षेत्र मुलताई में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोवर के संरक्षण एवं नई पीढ़ी को हमारे महान इतिहास से अवगत कराने के लिए महान योद्धा, विद्वान एवं कला प्रेमी शासक राजा भोज (Raja Bhoj) की प्रतिमा स्थापित करना आवश्यक है।
समाज के दिनेश कालभोर, सोनू खवसे, राजू बारंगे, सन्नी पंवार, मुकेश पठाडे सहित अन्य लोगों ने बताया कि राजा भोज की प्रतिमा स्थापित करने से क्षेत्र का सांस्कृतिक गौरव बढ़ेगा तथा लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इसलिए भोपाल की तरह ताप्ती सरोवर के मध्य राजा भोज की प्रतिमा स्थापित की जाए। (MP News)
इधर गोंड समाज महासभा युवा प्रकोष्ठ के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा (Birsa Munda) की प्रतिमा ताप्ती तट पर लगाने की मांग की गई है आदिवासी समाज के मनोज उईके, संदीप उईके, रितेश कवडे, शिवप्रसाद सलामे के अनुसार ताप्ती तट पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई जाना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता में उनके योगदान एवं त्याग की प्रेरणा मिल सके।
करणी सेना परिवार के द्वारा ताप्ती तट पर राष्ट्रवीर महापुरूष महाराणा प्रताप (Maharana Pratap) की प्रतिमा स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। राजपूत समाज के प्रीतम सिंह सिसोदिया, प्रेमसिंह चौहान सहित समाज के अन्य लोगों ने बताया कि युवाओं में राष्ट्रभक्ति देशप्रेम एवं वीरता की प्रेरणा जागृत करने के लिए महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाना चाहिए जिसके लिए रेलवे स्टेशन रोड फव्वारा चौक जगह उपयुक्त है। इसके लिए राजपूत समाज के युवाओ के द्वारा प्रशासन से भूमि आवंटन करने की मांग की गई है।
इसके अलावा रघुवंशी समाज के द्वारा ताप्ती सरोवर के मध्य सूर्य भगवान (Lord Surya) की 51 फीट प्रतिमा स्थापना की मांग की गई है। रघुवंशी समाज के नारायण सिंह रघुवंशी, लोकेश सिंह रघुवंशी, सुरेश सिंह रघुवंशी सहित अन्य लोगों द्वारा एसडीएम कहार को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि मां ताप्ती सूर्य की पुत्री है तथा सूर्यदेव सभी के आराध्य देव है। इसलिए ताप्ती सरोवर के मध्य सप्त ऋषि टापू पर भगवान सूर्य की 51 फीट उंची प्रतिमा की स्थापना की जाए जिसके लिए प्रशासन से जगह की भी मांग की गई है।
बड़ी खबरेंView All
बेतुल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग